Türkiye’nin hafızasında bazı tarihler vardır.

6 Şubat da onlardan biri.

O gece yalnızca şehirler yıkılmadı. İnsanların devlete, kurumlara ve sisteme duyduğu güven de enkaz altında kaldı.

Nasıl olmasın ki? Depremin ertesi günü yıkılmış sokaklarda yürüdüm. Yüreğim hâlâ acıyor.

O çaresizlik ortamında, sisteme olan güven yıkılmışken tam da o saatlerde milyonlarca insan başka bir adrese yöneldi.

Ahbap ve Haluk Levent’ten bahsedeceğim.

O dönemde yapılan yardımları herkes hatırlıyor.

Kimisi bir günlük yevmiyesini gönderdi. Kimisi çocuğunun kumbarasını açtı. Kimisi yılların birikimini. Kimisi şirket kasasını. Çünkü insanlar yalnızca para göndermedi. İnandıkları bir isme emanet bıraktılar.

Haluk Levent’e...

Geçen ay, yani haziran ayında aradım Haluk Levent’i.

Onlar TV yayınına katılıp katılmayacağını sordum. Katılabileceğini ancak öncesinde bir albüm çalışması olduğunu ve BM (Birleşmiş Milletler) toplantısında konuşması olduğunu belirtti ve sonraki haftalarda çıkabileceğini belirtti.

Tam da kamuoyunun cevabını beklediği soruları sormak istemiştik.

Yapamadık.

Bugün geldiğimiz noktada Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile bağlantılı isimlerin gözaltına alındığını öğrendik.

Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Soruşturma “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlarından yürütülüyor.

Levent Bursa’da yakalandı. Levent’in asistanı Yeliz Kaya daha önce tutuklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Ahbap’ta arama yaptı, dijital verilere ve evraklara el koydu.

Soruşturma kapsamında 2024 tarihinde resmi yazışmalar başlamış. Ulaşıp inceleyebildiğim belgelere göre soruşturmanın üç ayağı bulunuyor. Bir ayağı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’e dayanıyor. Acil soyadı Haluk Levent’in gerçek soyadı.

Kardeş Berkant Acil’e Şile Belediyesi ile bağlantılı konser organizasyonları kapsamında rüşvet, usulsüzlükler ve yolsuzluklar yaptığı, maliyetleri yüksek gösteren sahte faturalar kullandığı iddiası ile operasyon yapılmıştı.

Yeliz Kaya, Haluk Levent’in asistanı olarak biliniyor ve hesaplarında yüksek miktarlı para transferleri olduğu tespit edildi. Yeliz Kaya ifadesinde bu hesabın Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti.

İkinci ayak ise iş insanı Hüseyin Başaran’ın suç duyurusuna dayanıyor.

Başaran, Haluk Levent kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran’a ait gayrimenkulleri dernek adına satın aldığını, paranın ise ödenmediğini belirtti. Kızının vefatı sonrasında duygusal bir boşluk yaşayan Başaran, yurtdışından gelecek yardım fonlarının alınabilmesi amacı ile Haluk Levent’in isteği doğrultusunda teklifi kabul etmiş ve evleri de teslim etmiş. 21 tapu Kaya’nın üzerine geçirilmiş. Yeliz Kaya tapu devri sonrasında 24 saat içerisinde tapuları Esin Önder Çağlayan’a devretmiş.

Savcılığın üzerinde durduğu üçüncü ayak ise dernek çevresindeki bazı isimlerin hesaplarının fiilen başkaları tarafından kullanıldığı yönünde. Bir başka başlık ise bu hesaplar arasında gerçekleştiği belirtilen yoğun para transferleri.

Transfer açıklamalarında yer aldığı belirtilen “borç”, “borç iadesi”, “Ahbap faaliyetleri”, “Haluk için” gibi ifadeler ise soruşturmanın dikkat çektiği ayrıntılar arasında.

Dosyanın en fazla tartışılan başlıklarından biri de yurtdışından geldiği belirtilen yüksek tutarlı para transferleri.

Savcılık bu paraların kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söylüyor. Uluslararası konser gelirleri mi, telif gelirleri mi, yoksa Ahbap adına gelen yardım paraları mı?

Savcılık, soruşturma kapsamında bazı hesaplardan yüksek tutarlı yasal bahis işlemleri gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Raporlarda da bu tespit edilmiş durumda. Gözaltına alınan Alper Çelik hakkında da MASAK’ın tespitleri var.

Öyle ki silah ihracatında Baykar’ı geçerek zirveye yerleşen ARCA Savunma’nın sahibi İsmail Terlemez de hem kendi hem şirketi adına toplam 70 milyon lirayı, gözaltına alınan Ahbap Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner’e göndermiş.

Bir de işin bahis ayağı var.

Bir yasal bahis sitesine 279 milyon TL gönderilmiş ve aynı şirketten 89 Milyon TL giriş yapmış. Bu hesabın Haluk Levent tarafından kullanıldığı iddia ediliyor. Bu para Alper Çelik’in veya Haluk Levent’in şahsi parası mı -kaynağı nedir- veya Ahbap’a gelen yardım parası mı; bunun tespitinin yapılması gerekiyor. Ancak MASAK bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtiyor.

MASAK raporunda üç kişi incelenmiş.

Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner. Üçünün de sicili kabarık.

Resmi belgede sahtecilik, kasıtlı yaralama, dolandırıcılık; uyuşturucu kullanmak, bulundurmak, satın almak; basit yaralama, hırsızlık, belgesiz senedi kullanmak... Yargılamaların hepsi kapanmış. Bazılarına takipsizlik verilmiş, bazıları yargının konusu olmuş ve bitmiş.

Bu kişilerin banka hesaplarında milyarlarca lira para hareketi var. Haluk Levent’e gönderilen para da var.

AHBAP gibi bir dernek ile bu kişilerin ne işi var?

Savcılık bu hesapların da Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia ediyor.

Savcılık karapara aklama suçunun da işlendiğini iddia ediyor.

Savcılık, Haluk Levent’in resmi olarak beyan ettiği 60 milyon dolar olarak açıkladığı yurtdışından gelen paranın kuşkulu olduğunu düşünüyor.

Kimseyi peşinen suçlayamayız. Fakat açıklanmaya muhtaç bir tablo var.

Keza Haluk Levent de avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a mesaj attığını belirterek Ahbap’ın denetlenmesini istediğini söyledi.

“Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin” diyen Haluk Levent, “Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek” ifadelerini kullandı.

İlginçtir, açıklamasında “Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız” diye yazdı.

Haluk Levent ısrarla, “Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır” dedi.

Uzatmayalım.

Gazetecilik, herkes susarken soru sormaktır.

Bugün de yapılması gereken budur.