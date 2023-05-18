Yerel yönetimlerin başarısı...

18 Mayıs 2023 Perşembe

14 Mayıs tümüyle geride kaldı. Şimdi hedef 28 Mayıs. Elbette, 14 Mayıs’tan çıkarılması gereken dersler var. Elbette milletvekili seçimlerinin analizi şart. Ancak şu aşamada gündem 28 Mayıs.

Gerçekçi saptamalar yapıp kazanmanın yolunu açmak gerekirse Cumhur İttifakı ikinci tur için 14 Mayıs gecesi saat 02.00’de düğmeye bastı.

Erdoğan balkon konuşmasında, yenilgiyi zafere çevirecek yolu bulacaklarını anlatıyordu. O geceye ilişkin rivayet muhtelif. İçişleri Bakanlığı’nın paralel çalışmasının sonuçları konuşuluyor. Blok oy kaydırmalarının değiştirdiği dengeler konuşuluyor. AA üzerinden yapılan zamanlama oyunları konuşuluyor.

Bütün bunların üzerine gidilmeli ama 28 Mayıs’ın ana gündem olduğu unutulmamalı.

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Tekrar tekrar altını çiziyoruz, 28 Mayıs’a, 14 Mayıs’ın gölgesinden bakmamak gerek.

Cumhur İttifakı 15 Mayıs’tan itibaren yine devlet olanaklarını dibine kadar, hiçbir etik değer dinlemeden kullanmaya başladı. MHP, iktidarın nimetlerinden yararlanıp sorumluluğun tümünü üstüne almayan bir anlayışla devam ediyor. Genel bir değerlendirme ile son yıllarda güvenlik kurumlarına alınanların 30 bin kadarı MHP kontenjanından. Bu, polisinden askerine, bekçisinden jandarmasına kadar geniş bir yelpazede etkinlik demek.

Buna karşın Millet İttifakı’nın da yerel yönetimlerdeki başarısını 2023 seçimlerine büyük ölçüde taşıdığını söyleyebiliriz. Millet İttifakı’ndaki 11 büyükşehir belediyesinin tümünde Kılıçdaroğlu’nun önde çıktığını görüyoruz.

İstanbul’da 48-46, Ankara’da 47-46, İzmir’de 63-31, Antalya’da 53-39, Adana’da 51-43, Aydın’da 56-38, Eskişehir’de 50-41, Hatay’da 48.08-48.03, Mersin’de 57-37, Muğla’da 62-31, Tekirdağ’da 55-39.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar, Özlem Çerçioğlu, Yılmaz Büyükerşen, Lütfü Savaş, Vahap Seçer, Osman Gürün, Kadir Albayrak da bir bakıma seçmenden güvenoyu almış oldu.

Önceki seçimlerle karşılaştırıldığında rekor Tunç Soyer’de. Bütün ittifak oyları da dahil edildiğinde İzmir’in bütün istatistiklerde 2023’ü daha iyi noktada kapattığını görüyoruz. Beklentimiz o ki bu durum İzmir’i rehavete sürüklemeyecek, 28 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark daha da açılacaktır.

İktidarın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özellikle kaybettiği belediyelere dönük ayrı hesaplar yaptığı dikkate alınırsa bütün belediye başkanları kutlamayı hak ediyor.

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Sinan Oğan ve deprem bölgesindeki oy oranları önümüzdeki 10 gün en çok konuşulan konuların başında gelecek.

Oğan’la birkaç kez televizyonda canlı yayın konuğu olduk. Donanımı, aklı aşmayan hırsı siyasette geleceğinin olduğunu gösteriyor. Memleketi Iğdır’dan yüzde 11, Bilecik’ten yüzde 8, Bursa, Kastamonu, Karaman, Karabük, Isparta, Eskişehir, Denizli, Çankırı ve Bolu’dan yüzde 7’nin üzerinde oy alması, bir başka deyişle barajı geçmesi, toplumsal taban edindiğini ortaya koyuyor. Benim öngörüm Oğan taraf tutmayacak, iktidarın değişmesi görüşü ağır basacak.

Deprem bölgesini, orada yaşayan bilir. AKP’nin o bölgede son seçimdeki oy oranı yüzde 65’ti. AKP Genel Merkezi yüzde 5 civarı kayıp olur düşüncesindeydi. Erdoğan’a destek bağlamında kayıp olmadı. Kimi illerde arttı.

İleride bu konuyu çok işleyeceğiz. İlk yorumumuz şu:

Yoğun göç yaşanan illerde, göçmeyenler daha da muhafazakârlaşıyor.