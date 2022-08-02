Düzeltilen doğum tarihim emeklilikte dikkate alınır mı?

02 Ağustos 2022 Salı

Soru: İlk defa 26/9/1991’de SSK’li çalışmaya başladım. 30/6/1971 olan doğum tarihimi mahkeme kararıyla 30/6/1970 olarak düzelttirdim. Yaş tashihi davasını 16/8/1991 tarihinde açmıştım ancak karar 26/10/1991 tarihinde kesinleşti. Emeklilik işlemlerinde hangi doğum tarihim dikkate alınır? Salim D.

Yaş, yaşlılık ve ölüm sigortalarında aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için aranan koşullardan birisi. Dolayısıyla hem 5510 hem de bu yasayla mülga sosyal güvenlik kanunlarında, konunun istismar edilmemesi açısından sigortalı ve hak sahiplerince yapılacak yaş tashihi (düzeltme) için kurallar konulmuş.

Yaşlılık sigortasında, sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıktan sonra yapılan yaş tashihleri aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor.

Yaş tashihleri mahkeme kararıyla yapılmakta olup, yaş tashihi sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihten,

- Önce yapılmış ise tashihli yani düzeltilmiş yaşı,

- Sonra yapılmış ise ilk defa işe girdiği tarihte nüfusta kayıtlı olan yaşı,

- Önce yaş tashihi için dava açılmış ancak mahkeme kararı sigortalılık başlangıç tarihinden sonra kesinleşmiş ise kararın kesinleşme tarihi esas alınacağından, sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfusta kayıtlı olan doğum tarihi, emeklilik işlemlerinde dikkate alınıyor.

Buna göre, yaş tashihi için her ne kadar ilk defa çalışmaya başladığınız 26/9/1991 tarihinden önce dava açmış iseniz de mahkeme kararının kesinleşme tarihi çalışmaya başladığınız tarihten sonra 26/10/1991 tarihinde olduğundan, emeklilik işlemlerinde dikkate alınacak olan yaşınız, ilk defa çalışmaya başladığınız 26/9/1991 tarihinde nüfus kütüğünde kayıtlı doğum tarihiniz olan 30/6/1971’dir.

Bu durumda, 26/9/1991 olan ilk işe giriş tarihinize göre SSK kapsamında emeklilik koşullarınız 53 yaş, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 5600 prim ödeme gün sayısı olup, yaş koşulunu 30/6/2024 tarihinde yerine getirmiş oluyorsunuz.

Soru: Doğum tarihim 10/4/1971 olup ilk defa SSK’li olarak 17/5/2006 tarihinde çalışmaya başladım ve 987 gün prim ödedim. Daha sonra 2009/Haziran ayı itibarıyla Bağ-Kur kapsamında prim ödemeye başladım. 5682 gün prim ödeyerek şahıs firmamı kapatmadan SSK’li olarak yeniden işe başladım. Bağ-Kur primlerimi dondurdum. Ne zaman emekli olurum? İbrahim A.

Birden fazla statüye (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) tabi çalışan ve sigortalılık başlangıç tarihi 2008/Ekim öncesi olanlara, hangi statüde yaşlılık aylığı bağlanacağı mülga 2829 sayılı yasanın 8. maddesine göre belirlenmekte olup, anılan maddede sigortalıların son yedi yıllık fiili hizmet süresi (2520 gün) içinde en fazla prim ödemesinin bulunduğu kapsamda, sürelerin eşit olması halinde son çalıştığı statüye göre aylık bağlanır.

Çalışma sürelerinize göre emeklilik durumunuz Bağ-Kur kapsamında değerlendirildiğinde koşullar; erkek için, 60 yaş 25 tam (9000 gün) yıl veya 62 yaş 15 tam (5400 gün) yıldır.

Bağ-Kur’dan sonra SSK kapsamında en az 1260 gün çalışmanız halinde ise bu defa SSK kapsamında emeklilik koşullarınız, 60 yaş 7000 gün veya 60 yaş 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 prim gün sayısıdır.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Soru: 1995 yılında iş kazası geçirdim. Yüzde 55 kayba uğradım. İş kazası aylığı bağlandı daha sonra da emekli aylığı almaya başladım. Bayram ikramiyesi emekli aylığım üzerinden ödeniyor. Neden iş kazası aylığım için ikramiye alamıyorum? Kazım S.

Bayram ikramiyesi yasa gereği bir dosya üzerinden ödenmekte. Ancak birden fazla dosyadan gelir/aylık alanlar için en yüksek ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeniyor. İş kazası gelirlerinde bayram ikramiyesi iş göremezlik derecesine göre belirleniyor. Buna göre sürekli iş göremezlik dereceniz yüzde 55 olduğundan, bu dosyadan hesaplanan bayram ikramiyeniz 1100’ün yüzde 55’i yani 605 TL, yaşlılık aylığınızda ise 1100 TL’dir. Bu durumda yaşlılık aylığınızdan ödenecek tutar daha yüksek olduğundan, ikramiye ödemesi yaşlılık dosyası üzerinden yapılmış.

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