Çalışma Meclisi - Kaan Eroğuz
Türkiye’nin endüstri ilişkileri
tarihinde ilk kez 1947
yılında toplanan Çalışma
Meclisi’nin 13. buluşması
29-30 Nisan tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirildi.
Türkiye’deki çalışma yaşamının
kuruluşlarından biri olan, emek
ve sermaye taraflarının yanı sıra
hükümet temsilcileriyle birlikte
çeşitli toplumsal grupları da
sosyal diyalog mekanizmasına
dahil eden Çalışma Meclisi,
2018 yılında yürürlüğe giren
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’yle yılda
en az bir kez toplanacağı
kararlaştırılmasına rağmen
beş yıl aradan sonra ilk kez
toplanabildi.
YAKICI SORUNLAR
Hayatı: Emeğin, Sendikal
Örgütlenmenin ve İstihdamın
Geleceği” temasıyla toplanan
13. Çalışma Meclisi’nde dört
oturum başlığına yer verildi.
Türkiye’deki çalışma yaşamının
dört temel sorununa işaret
eden bu başlıklar; “Çalışma
Hayatında İnsana Yakışır İş”,
“Yeşil ve Dijital Dönüşümün
İşgücü Piyasasına Etkileri
ve Adil Geçiş”, “Sendikal
Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri”, “Toplu
Pazarlık Sisteminde Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Yolları”
konularından oluştu. Özellikle
emekçilerin çalışma hayatında
karşılaştıkları sıkıntılara
ve örgütlenme sorunlarına
temas eden konu başlıklarının
iki güne sıkıştırılması ve
işçi konfederasyonlarının
başkanlarına konuşmak için
sadece 10 dakikalık bir süre
tanınması, yakıcı sorunların
yüzeysel ve sınırlı anlatımlarla
aktarılmasına yol açtı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un gezileriyle başlayan “yeni anayasa” tartışmaları sürerken iktidar yetkililerince bir süredir gündeme taşınan 4857 sayılı İş Kanunu’nun “yenilenmesi ihtiyacı” Çalışma Meclisi’nin toplanma amacının yanı sıra açılış konuşmalarının alt metinlerine de yansımış gözüküyor.
ERİYEN ÜCRET
Ekonomik kriz sarmalının
içinde ücretleri gün geçtikçe
eriyen emekçilerin “vergide
adalet” talepleriyle birlikte
sendikal örgütlenme konusunda
yetki belgesine itiraz dava
aşamalarının uzun sürmesine
dönük mağduriyetleri görünen
o ki; yeni anayasa ve İş Kanunu
hazırlıklarına neden kılınmak
isteniyor. Nitekim 2010’daki
anayasa değişikliği ile birlikte
anayasal bir kimlik kazanan
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in
2009’dan beri toplanmıyor
oluşu, yasa değişikliği
süreçlerinde konuşulan
konuların, oluşturulan
kurumların ve verilen
sözlerin değişiklik sonrası ne
denli uygulanabildiğini ortaya
koyuyor.
KRİZİN FATURASI
Diğer taraftan, 2017
referandumu sonrası
başkanlık sistemine geçilmesiyle
birlikte Cumhurbaşkanlığı
bünyesine dahil olan Çalışma
Meclisi’nin yapısı önceki
dönemden farklı olarak
yasayla değiştirilmekten
çıkarılıp Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleriyle düzenlenebilir
hale getirilmiş bulunuyor.
Özellikle emekçilerin talep
ve çıkarlarını hükümet ve
işverenlere ulaştırabilmek ve
sosyal diyalog mekanizması
içerisinde çözüm yollarını
taraflarca tartışabilmek için
oluşturulmuş 47 yıllık bir
kurum olan Çalışma Meclisi’nin
işlevsizleştirilmesi, ekonomik
krizin faturasını emekçilerin
sırtına yükleyen ve emeğin
talep ve itirazlarını baskılayan
bir tutumun sürdürülmesine
yol açıyor. Bu haliyle, özellikle
2017 referandumu sonrası
işlevsizleşen tek meclisin TBMM
olmadığı, bununla birlikte
çalışma hayatı içerisinde emeğin
söz hakkının olduğu Çalışma
Meclisi’nin de aynı yazgıyı
paylaştığını görmek gerekiyor.
Kaan Eroğuz
Araştırmacı
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