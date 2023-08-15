CHP’nin sürüklendiği açmaz
Seçim sonuçlarıyla CHP’de partinin popüler, önde gelen isimlerinin başını çektiği parti içi muhalefetin “değişim” sloganı ile başlayan huzursuzluk açığa çıktı. CHP seçmeni de tedirgin. Bunun özünde de seçim yenilgisi kadar CHP’nin rotasından çıkarılması var.
Hatırlayalım;
AKP iktidarı ile birlikte ivme kazanan “demokratik, laik, hukuk devletini yıkmaya” yönelik sistematik saldırılar arttı. O dönemde de genel başkan olan Kılıçdaroğlu’nun bu saldırılara sempati duyan ve destek vermeye meyilli seçmenlerin ilgisini çekebilmek adına yaptığı ilk açıklama “Türban sorununu ben çözerim” oldu.
Ayrıca, laiklik tartışmalarının arttığı günlerde bir soru üzerine verilen “Laiklik tehlikede değil” cevabı, 2015 cumhurbaşkanı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’nun CHP’nin adayı olarak ortaya çıkarılması, CHP’ye “güvenmediği için” oy vermeyen seçmenlere yönelik “helalleşme” atağı, seçim öncesindeki anlamsız “başörtüsüne yasal güvence” önerisi, milletvekili seçiminde CHP’nin aldığı yüzde 25 oya bakılmaksızın, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında aldığı yüzde 48 oyun “başarı” olarak gösterilmesi, ittifak ortağı dört partiye dağıtılan 38 milletvekili, AKP’nin laikliği bitirmeye yönelik girişimlerine karşı seçim döneminde söz etmeyen, bunları kabullenen seçmeni bilgilendirme gereğini duymayan tutum, AKP’ye perçinlenmiş kitleyi hoş tutabilmek için, çalışarak üretmek yerine sadaka kültürünü pekiştiren, açık artırmaya dönüşen yardım vaatleri bunlardan bazıları.
Ne yapılmalı?
AKP’nin biçimlendirdiği “yeni Türkiye”de dini motivasyonu yüksek seçmen sayısal üstünlüğü yakaladı. Cumhuriyetin ve çok partili hayatın kurucusu CHP’nin demokrasi, laâiklik ve hukuk mücadelesini 1923 ruhuna sahip çıkarak, laiklik ve özgürlük kavramlarını topluma sabır ve kararlılıkla anlatarak, gerektiğinde sine-i millete dönme seçeneğini de kullanarak yapması şarttır. Böylece CHP seçim kaybetse de kimliğini kaybetmemiş, tarihi sorumluluğunu yerine getirmiş olur. CHP kurumsal kimliğe sahip bir partidir. Son dönemde olduğu gibi kişisel tercihlere, kararlara göre değil, tüzüğünde yazılı ilke ve kurallar doğrultusunda yönetilmelidir.
Sıtkı Ergüney - Ekonomist
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Vahap Seçer'den dikkat çeken mesaj!
- SGK Uzmanı Ali Tezel'den iktidarın zam teklifine tepki
- Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaş zor durumda!
- Annesine donör olmak için kariyerinden vazgeçti
- Yolcu gibi minibüse binen polis böyle ceza kesti
- Erciyes'de meteor yağmuru için toplandılar!
- Naci Görür'den İstanbul için kritik açıklama!
- TMO önünde sıra bekleyen çiftçiler kan kustu!
- Sıcak hava dalgası yaz meyvelerini de vurdu!
- Doktorlardan sonra akademisyenler de gitmeye başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Bir tekel saldırısı daha!
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- Epözdemir'in çıkışının ardından Altaylı'dan açıklama
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Yarım milyon kişi daha iyi yaşam koşulları için göç etti
- İYİ Parti'den Bahçeli'ye bir yanıt daha
- Tuzla'da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü