Depremler, savaşlar ve Cumhuriyet akılcılığı - Dr. Erhan Karaesmen
İnsanoğlu, uzun gelişme macerasında coğrafi, iklimsel ve sosyal zorluklarla karşılaşmıştır. Deprem doğanın yarattığı zorlukların simgesi olarak; savaş ise insanların, toplum gruplarının öğesi olarak, yarattığı sosyal uzlaşmasızlıkların bir talihsiz aynası niteliği ile yaşam güvenliğini azaltan, yok eden temel unsurları yaratagelmiştir.
TOPLUMSAL YARARLAR
Ülkemiz tarihinde deprem ve savaş kavramları üzerinde yoğunlaşmış yaşam zorluklarına karşı bağımsızlık ve kurtuluş arzusu ile birleşmiş olarak olumlu toplumsal önlemler alındığı bilinegelir. “Cumhuriyet akılcılığı” önceden yaşanmış benzeri olguların birikimlerini toplumsal yararları sağlamak/yükseltmek üzere sürekli bir arayış içinde olmuştur. 1920’lerin ulusal bağımsızlık ve yeni bir vatan yaratımı arayışı, sadece askeri başarılarla süslenmiş olmayıp ulusal eğitim ve öğretimi çağdaş akılcılık düzeyine getiren arayışların da bir bütünüydü.
Benzeri yaşanmışlıkların, özellikle, toplum yönetiminde görevli bireylerin uzmanlık birikiminden yararlanılması yolunda parti, örgüt, topluluk adlarıyla anılan toplumsal ilerleme arayışçısı grupların düzenlediği kongreler; Sivas, Erzurum ve Amasya buluşmaları çağdaş yurttaşlık ruhunun ilk bezenişlerini oluşturuyordu. Daha deneyimli ve daha fazla bilgiden yararlanma Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki üretimiyle, eğitimiyle, insan ve vatan sevgisi duygularının besleyiciliğiyle bir yeni ülke ve yeni toplum heyecanının mayasıydı, adeta.
Deprem ve savaş kavramlarının talihsiz benzerliği, Cumhuriyetin bu iki büyük afet türünün karşısına dikilmede, anlamlı bir malzemesiydi. 1940’lı yıllarda ilk ve ortaöğretim düzeyindeki kurumlarda o dönemin hükümetlerinin becerikli çabalarıyla ülkemize sıçraması engellenmiş olsa da savaşın temsil ettiği kötülüğe kuvvetle dikkat çekilirdi. Üzerinden belli bir zaman geçmiş olmakla birlikte yüzyılın uluslararası felaketlerinden 1938 Erzincan depremi ile ilgili dikkatli bir uyanıklığa yönlendirici bilgilendirme yapılırdı. Afetlere karşı ulusal dayanışma ruhunun yaratılmasının önemi genç nüfusun dikkatini çekecek biçimde doğrultu bulurdu. Kamu yönetiminin ilgili birimlerinde, doğal afetler konusunda yeterince bilgilendirilmiş, uzman birikiminden ve insan gücünden yararlanılırdı.
EKONOMİK YIKIM
1950 Gediz ve 1999 Marmara gibi büyük afetler, o günlerin koşullarına göre nispeten küçük fiziksel hasarlar ve ekonomik yıkım yaratmışsa, bu durum “Cumhuriyet akılcılığı” arayışçılığının ve çözümcü gayretlerinin bir sonucuydu. Oralardan bu yakınlara gelindiğinde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri ise bu kez bir akılsızlığın, beceriksizliğin ve ülke yönetimindeki vurdumduymazlığın alabildiğine olumsuz bir ürünü olarak kendini göstermiştir.
Deprem doğal bir olgudur; coğrafi ve jeolojik bilgi kaynaklarının belirlediği doğrultuda bir çeşit kaçınılmaz bir şiddetli yer hareketidir. Ancak yarattığı hasarlar ve sosyoekonomik ölçekte bölgesel felakete dönüşerek yol açtığı zararlarla, Anadolu coğrafyasının bir büyük felaket kaynağı olacağını hep hatırlatmaktadır. Depremin oluşumuna jeolojik, fiziksel bir doğal şekillenme olarak engel olunamasa bile en azından ne çeşit hasarlar ve zararlar yaratabileceği konusunda sürekli uyanık olunması gerektiği açıktır. Düzensiz bir nüfus artışı ve bölgesel iç göç hareketleriyle de birleşmiş olarak kentleşme ve yapılaşma alanındaki umursamazlık ve dikkat yokluğu son dönemlerin en kuşku verici toplumsal oluşumları arasındadır.
Son çeyrek yüzyılda doruğuna ulaşmış bir rant hırsıyla kavrulan kamu yönetimi anlayışı akılcı kentleşme, düzgün ve doğa afetlerine dayanıklı yapılaşma olgularını alabildiğine bir kenara itmiş gibidir. Kentleşme düzeninde ve yapı inşa alanındaki kalite denetimsizliği çağdaş toplum yaşamının neredeyse bir simgesi haline gelmiştir. AFAD’ı, Kızılay’ı, TOKİ’si başta olmak üzere, bazı iyi yerel yönetim birimlerinin dışında kalan, neredeyse tüm devlet kurumları 2023 Şubat’ında dramatik bir yenilgi yaşamıştır. Bunun ve benzeri olguların bedelini, sosyoekonomik ve kültürel yaşam zorlukları altında zaten ezilmiş bulunan geniş toplum kitlelerine daha fazla ödettiremeyiz. Yeni uyanma arayışları, yeni bilgi seferberliği çabalarının peşine düşülmesi gereği ortadadır.
ALINACAK DERSLER
Geçmişte yaşanmış zorlukların sadece günümüz sıkıntılarının nedeni olarak sunulması yerine, etki ve zarar/eylemlerinin ortadan kaldırılacak şekilde gelişmesini/ düzeneğini sağlayacak etkin, adil, toplumsal hakları koruyan bir yönetim ile üretim dahil, verim artırımı sağlanmalıdır. Kısaca geçmişten Cumhuriyet akılcılığı ile ders alınmalıdır.
Sözü edilen amaçlara ulaşmak
için gerekli işlem ve eylemlerin
yürütülmesinde, aydın insan
gücünün ve bilgi birikiminin
Cumhuriyet Türkiye’sinde tarihsel
bir olgu biçimiyle içinde bulunması
gereği hep anımsanmalıdır. Yeniden
yaşama geçirilecek toplumcu
kurguların çağdaş bir planlayıcılık
içinde, geçmişten ders alarak
ve geleceğe bilimsel öngörülerle
bakarak yeniden canlandırılması
yakın geleceğin ana hedefi olmalıdır.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ümit Özdağ'dan 'esnaf' tepkisi
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terör örgütünün son kullan
- İmamoğlu, AKP'nin İETT kumpası hakkında ilk kez konuştu
- MHP'yi destekleyeceğiz demişti!
- Prof. Dr. uyardı: 'Sosyal medyadaki deneylere inanmayın'
- Sera Kadıgil küplere bindi
- Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar!
- Spider-Man ilk kez pastırma yedi, tadına bayıldı
- İYİ Parti'den istifa etti: 'Adaylığı satın almayacağız'
- Ali Babacan, Erdoğan'a sessizliğinin hesabını sordu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- Zincir marketlerde yeni dönem!
- Akşener o ismi engelledi!
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- Yeni Volkswagen Tiguan geldi: İşte özellikleri ve fiyatı