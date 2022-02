Kendini kullanma sanatı - Erdem BİLGEN

13 Şubat 2022 Pazar

Eğitimi ne düzeyde olursa olsun, her insan, doğumundan ölümüne kadar duyu organlarını bir şekilde kullanarak kendisine yaşamsal değerler kazandırabilir. Eğer bu değerler nitelikli gelenek ve görenekler sayesinde gelişebilirse, o kişi veya kişiler, her toplumda başarılı olma şansını yakalayabilirler. Bir toplum; kendini gelişime uygun yenileyebilirse bilim, sanat, teknolojik gelişimleri geleneksel olarak güçlü olur. Huzur, refah içinde yaşar. İçinde her konuda disiplini barındıran “kendini kullanma sanatı” kavramı, bu anlamda toplumlar için çok önemlidir.

BESTENİN ÖYKÜSÜ

Çokseslilik; kendini kullanma sanatını keyifle öğreten yollardan birisidir. Demokrasinin anahtarı da olan çokseslilik kendisini seslerle sorgulatır. Bu nedenle aydınlanma devrimlerinin de önemli bir ayağıdır. Kurgusu sayılarla belirlenmiştir. Akla dayanır. Matematikseldir. Düzeni, yedi farklı ana ses ve onlardan türetilen ses kümelerinin farklı renkteki (açık ve koyu) seslerinden oluşur. Erken yaşta nitelikli müzik eğitimi alanlara bu duyarlılıklar bilgilerle birlikte verilirse, nota titreşimlerinin fiziksel en küçük ayrıntılarını insan kulağı isimleri ile diğerlerinden ayırt edebilir.

İyi besteciler ve solistler notalarla işlenen ayrıntıları kendilerine özgü stillerde kullanarak çok farklı ve özel tınılar elde edebilirler. Her besteci ve solist, çalgıların fiziksel yapılarını çizmek istedikleri tabloya, anlatmak istedikleri konuya göre özgürce kullanabilirler. Orkestralarda müzisyenler, ses dünyasının renklerini, ezgi ve ses kümelerinin çeşitliliğini, çoksesli armonik bileşenleri, en ince ayrıntılarına kadar kurgulayarak bestenin konu veya tablosunu notalara anlam yükleyip çizmeye, yaratmaya çalışırlar.

MÜZİK NEYE EŞLİK EDER?

Dinleyiciler; önceden edindikleri müzik bilgi ve gelişmişlikleri ölçüsünde bu zenginlikten paylarına düşen keyfi alıyorlar.

Sözsüz müziklerde, eserlerin konusunu genelde duyu organlarını kolaylıkla etkileyen ezgiler oluşturur. Sözlü şarkılarda sözler ön plandadır. Müzik eşlik eder. Ülkemizde geleneksel teksesli şarkılarımız bu yüzden söylenmezler, okunurlar. 100 yıldır hemen her büyük şehrimizde sergi, konser, konferansları ile insanlarımıza nitelikli bir ruh kazandırmaya çalışan aydınlarımız topluma iyi ve güzelin yolunu gösterir. Dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşen güzel sanat kurumlarımız toplumun sorgulama yeteneğini geliştirip iyi ve güzele ulaşmaları için konserler verir, sergiler açarlar.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğindeki Kurtuluş Savaşı sonrası başlayan çoksesli Cumhuriyet dönemimizde “kendimizi daha verimli kullanıp” gelenek ve göreneklerimizi gelişmiş ülkelerle aynı düzeye taşımanın dönemi başlatılmıştı. Başta eğitim olmak üzere adımlarımızı daha yüksek bir kültüre ve ruha sahip, gelişmiş çağdaş bir toplum olabilmemiz için sıklaştırmamız gerekir.

ÖNEMLİ SORUN

Halkımızın Cumhuriyetin ilk döneminde kazandığı zafer coşkusu, birlik, beraberlik, özgürlük, özgüven, kardeşlik ruhu, vatan ve doğa sevgisi hepimiz için çok önemli kazanımlardır. Geleneğimizin daha verimli ve gelişmişlerinin bugün konservatuvar mezunu yetkin kişilerce nitelikli şekilde tüm okullarımızda oluşturulamaması günümüzün en önemli eğitim sorunlarından birisidir.

ERDEM BİLGEN



TROMPET SOLİSTİ