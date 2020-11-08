Koca Beethoven, Bizi Affeyle - PROF. DR. ERHAN KARAESMEN

08 Kasım 2020 Pazar

Son 30 yıllık dönem boyunca hatırlanacak olursa 1991’de Mozart, ölu¨mu¨nu¨n 200. yılında saygı dolu kutlamaların eksenini oluşturmuştur. 2000 yılında J. S. Bach’ın 250. ölu¨m yılı benzeri saygı sunuşlarının yer aldığı bir dönem olmuştu. Farklı bir bu¨yu¨k dâhi Leonardo da Vinci’nin ölu¨mu¨nu¨n 500. yılında 1519 yılı boyunca İtalyan devletinin de alabildiğine akılcı ve du¨zenli katkılarıyla du¨nyayı birkaç kez dolaşan muhteşem bir sergi du¨zenlenmişti. Bu sergi, yıl boyunca du¨zenlenen saygılı anış gösterilerinin otağına oturmuştu.

PANDEMİNİN GÖLGESİNDE KALDI

2020 senesinin doğumunun 250. yılı olması dolayısıyla bu¨yu¨k Beethoven için benzeri saygı sunuş gösterilerinin yer alması beklenen bir yıldı. Yılın birinci ayı, hatta ikinci ayının ortalarına kadar olan dönemi bu beklentilere cevap verebilme doğrultusunda da yu¨ru¨yor gibiydi. Ancak yılın geri kalan dönemi insanların ve insanlığın dikkatinin çok farklı alanlara hiç beklenmedik doğrultularda yönelmesiyle Beethoven’in 250. yıl kutlamaları ve saygı sunuş etkinlikleri açıkçası epey bir miktarda gölgede kaldı. Cesaretle dile getirilebilir ki koca Beethoven’a saygıda kusur edildi. Bu anlamda bu¨yu¨k insanın affına sığınıyoruz.

Benim mu¨ellifi olduğum bir yazılı metin de bunun bir örneğidir. Mart ayında gu¨n ışığına çıkması planlanmış iken ekim ayına kadar geciken ve o da Pan Yayıncılık grubunun titiz ve ısrarlı izleyiciliği sayesinde gerçekleşen bir yayından söz ediyoruz: Beethoven’in Son Dönem Yapıtlarına Bu¨tu¨nleşimci Bir Bakış Denemesi - Uçsuz Bucaksız Bir Du¨nyada Gezinirken.

İKİ BENZER GÜR KAYNAK

Bu kitabın iskelet metnini oluşturan inceleme konuları arasında bilim ve sanatın, Beethoven’ın benzersiz du¨nyasında yan yana gelişi olgusu ön plandaydı. Burada Beethoven özelinde bilimsel buluşçuluk ile sanatsal duyumsama ve duyumsatma yaratıcılığının arasındaki benzerlikler ve farklılıklar u¨zerinde durmakta yarar göru¨yoruz. Bu her iki gu¨r akışkan kucaklayıcı kaynağın benzerlikler gösteren özellikleri kısaca şöylece betimlenebilir: Bilim insanı da sanatsal yaratıcı da yakın çevresinden başlayarak genişleyen bir dış ortamı çok dikkatle gözlemleyerek duyumsamayla algılama durumundadır. Ayrıca gözlemlerin, duyuşların ve algıların peşinde bu¨yu¨k bir sabırla ve özgu¨n bir dikkat yoğunlaşmasıyla yılmadan ve yorulmadan gitmek zorundadırlar.

BAK, OKU, DİNLE

Bulgular, bilim ve teknoloji dilinde evrenin oluşumundan başlayarak cansız nesnelerin ve ku¨tlelerin birbirlerine başka etki yapış biçimlerinin incelenmesiyle ortaya çıkarılabilir.

Matematiksel mantığın gu¨çlu¨ desteğiyle doğa olguları hareketli ve hareketsiz ku¨tlelerin var oluş ve yer değiştiriş biçimlerini tanımlar, zaman içinde yeni tanımlara ulaşılması sağlanır. Doğa bilimleri ve biyoloji, insan başta olmak u¨zere canlı nesnelerin ve cisimlerin oluşumlarının hikâyesini nedenleriyle birlikte anlamaya çalışır. Devamında bu inceleme ve irdelemelerden gelen öğretileri başkalarına da anlatma yolunda özen gösterir. Bu çabalarla ve gayretlerle ortaya döku¨len bulgu ve bilgi birikimleri teknolojinin yardımıyla insanların bireysel ve ortak yaşamlarına rahatlık ve kolaylık getirir. Bu, gu¨ndelik yaşam pratiğinde bireylerin ve toplumların temel ihtiyaçlarına karşı geliş yolundaki başarılı bir hamledir. Ancak bireylerin zihinsel ve duyumsal tatminleri gibi çok temel bir başka ihtiyaçtan da söz edilmelidir. İnsanoğlunun bu alandaki beklentilerini ise sanatsal yaratıcılık u¨ru¨nleri karşılayacaktır. Edebiyat u¨ru¨nleri romanlar, şiirler, öyku¨ler; mu¨zik u¨ru¨nleri tu¨rku¨ler, şarkılar, piyano ve keman eserleri, bu¨yu¨k boyutlu orkestra yapıtları bunların arasında ilk akla gelenlerdir. Opera, tiyatro, edebiyat ve mu¨ziği birleştirmiş bir u¨st u¨ru¨n olarak sanatsal yaratıcılığın çok bilinen bir diğer örneğidir.

Bu¨yu¨k sanat yapıtlarında aşikâr biçimde kendini göstermeyen ancak kuvvetli bir matematiksel du¨zeneğin çıktısı olduğu izlenimini veren özel zihinsel destekler de yer alır. Duyumsama derinliğiyle soğukkanlı bir rasyonellik biri sanatsal yaratıcılığın, öbu¨ru¨ bilimsel oluşçuluğun simgeleri olarak bir buluşma gerçekleştirilir. Ancak bu çerçevede bilim ile sanat arasında anlamlı ve önemli bir farklılık gösterir. Sanatçı, u¨ru¨nu¨nu¨ kamuoyunun dikkatine ve değerlendirmesine sunarken bir mu¨zik parçasının olsun, bir resim tablosu olsun ya da bir edebi metin değeri taşısın “işte böyle” tavrını yansıtan bir sunuculuk yapma durumdadır. Bak, oku, dinle. Bir duyumsama hazzına, bir gu¨zellik duygusu yakalama keyfine kendini bırak.

SON YAPITLARI ÖRNEK

Oysa bilim insanı, u¨ru¨nu¨n tanıtıcı sunuşunu yaparken “Niçin öyle? Çu¨nku¨...” mantığının kuvvetli bir taraftarı olarak kendini ortaya dökme durumundadır ya da zorundadır. “İşte böylecilik” ile “Neden öylecilik” yaklaşımları arasındaki fark, sanat ile bilim arasındaki bir benzersizliğin ama buna karşın kaçınılmaz bir yan yanalığı betimlemesini yapar.

Beethoven’ın son dönem yapıtlarında, özellikle son kuartetlerin de kendini gösteren bu¨tu¨nleşimci yaklaşım bilimsel buluşçuluk ile sanatsal yaratıcılığı yakın gelişlerinin bir örneğidir.

PROF. DR. ERHAN KARAESMEN