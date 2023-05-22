Mutfaktan cumhurbaşkanlığına mı? - Dr. Violeta Stratan İLBASMIŞ

22 Mayıs 2023 Pazartesi

Ukrayna’daki savaşı takip edenler, Yevgeny Prigozhin adının dünya ve Ukrayna medyasında çok sık anıldığını fark ettiler. İlginç bir karakter olan Prigozhin, Ukrayna’da savaşan özel ordunun (paralı asker Wagner grubunun) başı. Rusya’nın etkisini genişletmek amacıyla Afrika ülkeleri, Suriye ve Libya’daki askeri eylemleriyle tanınıyor. Son zamanlarda ise Rusya liderliğine yönelik son derece sert mesajlarıyla öne çıktı.

YETERSİZ CEPHANE

4 Mayıs’ta, ölmüş Rus askerlerinin önünde küfür dolu bir konuşma yaparak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu askerlerine yeterli cephane sağlamamakla suçladı. Ukrayna direnişinin simgesi haline gelen Bahmut şehrini terk edeceğini belirterek tehdit etti. 9 Mayıs’ta, Kızıl Meydan’daki büyük askeri törenin hemen ardından yayımlanan bir başka konuşmasında suçlamalarını yineledi, “iyi olduğunu düşünen mutlu bir büyükbabadan” söz etti. “Ama ülke bundan sonra ne yapmalı” sorusuyla, kime atıfta bulunduğunu açıkça belirtmedi.

Prigozhin’in suçlayıcı ifadeleri ve öfkeli konuşmalarıyla siyasi güç elde etmeye çalıştığına inanılıyor. Tam da bu nedenle, Wagner ordusuna cephane desteği verilmedi. Çünkü Prigozhin için siyasi sermaye ve zafer elde etmek anlamına gelirdi bu destek. Moskova’da Wagner grubu ile Savunma Bakanlığı arasında açık bir çatışma yaşanıyor. Kimileri onun Rusya’nın bir sonraki cumhurbaşkanı olmak istediğini öne sürüyor.

‘PUTİN’İN ŞEFİ’

Genellikle Çar II. Nikolay’ın sarayındaki Rasputin’le karşılaştırılan Prigozhin, kariyerine Putin’in sofralarında hizmet ederek başladığı için, “Putin’in şefi” olarak da anılan çok zengin, çok etkili Rus oligark. Prigozhin, amacı Rusya’yı Batı propagandasının etkilerinden korumak olan bir trol (siber askerler) şirketi olan Internet Araştırma Ajansı’nı kurdu. Trollerinin, Donald Trump’ın kazandığı 2016’daki ABD seçimlerine müdahale ettiğini söyledi. Bazıları, onun Rusya’da bir siyasi partinin liderliğini devralmayı hedeflediğini belirtiyorlar. Bu durum Kremlin’de güç bölünmesine yol açar.

Prigozhin hırsızlık, şiddet eylemleri ve dolandırıcılıktan hüküm giyerek 9 yıl hapis yatmıştı. Başa geçmesi için sorun olan sabıka kaydı, iktidarı ele geçirmeyi başarırsa, sorun olmaz. Savaşın uzaması, ordunun hedeflerine ulaşamaması, Prigozhin için Wagner grubunun Ukrayna’da savaşarak siyasi sermaye elde etmesi için mükemmel bir fırsat yaratabilir. Savaşın başından beri, Rusya’da, Ukrayna’daki savaşı ve Moskova’daki liderliği eleştiren birçok tanınmış kişinin şüpheli ölümlerine ilişkin iddialar ortadayken onun cesur, cüretkâr açıklamaları dikkat çekiyor.

Ukrayna’da bir aktör cumhurbaşkanı oldu. Rusya’da bir şef ve iş insanı neden cumhurbaşkanı olmasın?

DR. VİOLETA STRATAN İLBASMIŞ

GAZETECİ, ARAŞTIRMACI