TBMM Üyelerine Yüzüncü Yıl Çağrısı - Güngör AYDIN
TBMM, bütün demokrasi yönetimlerinde yasama organı olarak bulunan sıradan bir parlamento
değildir. TBMM, tüm çağların en büyük devrimcisi Mustafa Kemal
Atatürk tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ulaştırılacak yolda
Osmanlı’nın gasp ettiği ulusal egemenliği halka vermek üzere, tüm dünyaya örnek biçimde oluşturulmuş abide devlet yapılanması
ana kurumudur.
Bu Meclis, aynı zamanda, köhneleşip yıkılmış padişahlık ve hilafete dayalı bir şeriat/din devleti düzenine son verilerek çağdaş, laik, saygın, tam bağımsız bir devlet kurup ülkeyi çağdaş yönetim biçimi demokrasiye ulaştırma ana hedefinin ilk/ön ve gerekli aşamasıdır.
OLAĞANÜSTÜ ÖRGÜTLENME
Olağanüstü örgütlenme Atatürk, bu yapılanma öncesinde ve bu ilk hedefe ulaşmanın bir
gereği olarak, Osmanlı Devleti’nin yıkılıp topraklarının işgal edilmesi üzerine
Anadolu ve Rumeli’nin her yanında bağımsızlık hedefine dönük olarak oluşturulmuş 40 kadar yerel
kongre iktidarlarını ve kurtuluş için
yakılmış çoban ateşlerini,
olağanüstü bir örgütlenme,
sonrası demokrasiye ulaşacak bir toplumsal ilerleme sağlama bilinci ortaya
koyarak, halkı antiemperyalist bir ulusal kurtuluş savaşı hedefine dönük biçimde bir büyük Anadolu bağlaşması
etrafında bütünleştirmiştir.
Bu bütünleştirmenin sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına ulaştırılacak bir Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleştirilmesinin, tüm bu hedefleri gerçekleştirebilmenin temeline yerleştireceği, aynı zamanda bir devlet yapılanmasının ilk/ön ve ana adımı olarak TBMM’yi oluşturmuştur.
Başlatıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren, TBMM’nin oluşturulduğu 23 Nisan 1920 tarihinde kadar geçen 11 aylık bir sürede bir devlet yapılanması ilk ya da ana hedefine ulaştırılan bu devlet kurma girişimi, dünyada eşi benzeri olmayan hızda gerçekleştirilmiş bir toplumsal örgütlenme, bir devlet oluşturma hızı örneği bulunmaktadır.
Türkler tarafından kurulmuş bulunduğu halde Osmanlı tarafından gasp edilmiş ulusal egemenlik hakkı, Atatürk tarafından yeniden halkı temsilen TBMM’ye verilmiş olmasına karşın, despotik dinsel diktatörlük olarak, ABD emperyalizminin Ortadoğu’da Müslümanları birbirine kırdırma politikalarının bir gereği olan siyasal İslam modeli, ülkemizdeki karşıdevrimci dinsel güçler eliyle kurulmuş AKP tarafından, bütün süreçlerinde anayasa ve meşruiyet dışı yollardan oluşturulmuş tek adam düzeni ile yeniden gasp edilmiştir.
Bu saptamalardan sonra, bu tarihsel gerçeklerin ışığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşturulmasının başlatılma tarihinin 100. yılında: TBMM, anayasal ve kurumsal tekelinde olan, hiç kimseye devredilemez, hiç kimse tarafından kullanılamaz bulunan ulusal egemenlik hakkını, var olan anayasal düzen uyarınca bu tarihsel kurumsal temel hakkı yeniden tekeline almalıdır.
ZORUNLU VE ULUSAL GÖREV
Bu amaçla,
kurucu sisteme aykırı olarak yürürlüğe konulmuş bulunan, bütün süreçleri ile anayasa ve meşruiyet dışı
yollardan oluşturulmuş olduğu için hiç doğmamış ve yok
hükmünde olan başkanlık/tek adam sistemi fiili durumuna son verilmelidir.
Sonrasında da tek adam sistemine son verildiği karar altına alınmalıdır. Parlamenter sisteme geçme/dönme, bu nedenle başkanlık /tek adam sistemine son verme, tarihsel, ulusal, vazgeçilmez, zorunlu bir görev olarak, anıtsal, evrensel örnek büyüklükteki TBMM’nin önünde durmakta, bulunmaktadır.
Bu yönde
TBMM’de bir mutabakat olmadığı, sağlanamadığı takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu
düzenine bağlı ve demokrasiye inanan tüm partiler tarafından devletimizin
kurucu siyasi örgütü CHP’nin önderliğinde ve birlikte oybirliği ile ortak bir tavır, karar, önerge altına alınmalı;
hazırlanacak bir demokrasi bildirgesi ile durum antiemperyalist büyük Türk
ulusunun/halkının bilgi ve takdirine sunulmalıdır.
Emekli Vali
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