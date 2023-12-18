Toplumu saran suç ekonomisi ve çürüme - Yüksel Mansur KILINÇ

18 Aralık 2023 Pazartesi

Ülkemiz, uzun süredir yüksek enflasyon, düşük gelir ve işsizlik başta olmak üzere ekonomik krizin pençesinde kıvranmaktadır.

Yüksek enflasyon, düşük gelir kısır döngüsü; milyonlarca kişiyi kısa yoldan daha yüksek gelir elde etme arayışlarına yöneltmiş, kripto para, sanal bahis, sanal kumar, ponzi sistemi, yasadışı özel fonlar gibi yöntemlerde son yıllarda adeta patlama yaşanmıştır.

‘VARLIK BARIŞI’

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) araştırmasına göre 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de 18-50 yaş grubunda 5 milyon kişi yılda yaklaşık 150 milyar TL’lik yasadışı bahis oynamaktadır.

Bununla birlikte, uygulanan ekonomi politikalarının yarattığı sıcak para bağımlılığı nedeniyle son 15 yılda 8 kez “varlık barışı” düzenlemesi yapılmış, halen yürürlükte olan uygulama nedeniyle suç gelirlerinden elde edilen paranın ülkemizde serbest dolaşımının önü açılmıştır.

Sadece 2022 yılında net hata ve noksan kalemi 26 milyar dolar fazla vermiş, yani nereden geldiği ve nereye gittiği bilinmeyen 26 milyar dolarlık paranın sisteme girişinin önü açılmıştır.

Karaparanın farklı hesaplara bölünerek gizlenmesi, tahsilatı ve pek çok yasadışı uygulama, çeteleşmeyi de beraberinde getirmiştir.

Çetelerin açtığı banka hesapları, elektronik para hesapları ve kripto para hesapları cüzi bir bedel karşılığında gençlere kiralanmakta, böylece gençler karaparanın toplanması ve dağıtılması faaliyetlerinin içine çekilmektedir.

Yasadışı yollarla kolay para kazananların lüks yaşamlarını sosyal medya mecralarında sergilemeleri de binlerce kişiyi etkilemekte ve sergilenen lüks yaşamların cazibesine kapılan gençler suç ekonomisine bulaştırılmaktadır.

Öyle ki yapılan son operasyonlar, güzellik salonları ile bazı sosyal medya fenomenlerinin bile karapara aklamanın araçları haline geldiklerini ortaya çıkarmıştır.

Diğer yandan, aralarında milli futbolcuların ve A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörünün de bulunduğu ünlü isimlerin normal piyasa faizinden yüzlerce kat fazla faiz vaadi ile milyonlarca doları ponzi olarak tabir edilen dolandırıcılık uygulamalarına yatırması ülkemizde yasal olmayan yollarla yüksek gelirler elde etmenin yaygınlığını göstermesi bakımından çarpıcıdır.

ORGANİZE YAPILAR

Çete ve suç örgütlerinin siyasi bağlantıları, denetim eksikliği, yargı mekanizmasının işleyişindeki sorunlar, sık sık çıkarılan af uygulamaları da yasadışı yollarla yüksek gelir elde etme uygulamalarında patlama yaşanmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak suç gelirlerinde yaşanan artış, başta gençler olmak üzere milyonlarca kişiyi suç ekonomisine dahil etmiş, kısa yoldan para kazanma cazibesine kapılan kişiler kumara, suça bulaştırılarak borçlandırılmıştır.

Bu şekilde ekonomik sorunlar toplumsal sorunlara neden olmuş, toplumda ahlaki çöküntü yaratan, moral değerleri zedeleyen olaylarda büyük atış meydana gelmiş, artan huzursuzluk kişilerden ailelere, ailelerden sokaklara ve mahallelere yayılarak ülkemizin geleceğini, toplumsal barışımızı, tehdit edecek noktalara gelmiştir.

Son aylarda güvenlik kurumlarımızın harekete geçtiği, operasyonların arttığı görülmektedir. Ancak, halen arka plandaki organize yapıların sadece görünen yüzü ile mücadele edilmekte, bataklığı kurutmak yerine sineklerle uğraşıldığı da ortadadır.

Saray iktidarı, devleti çürüttü.

Kurumları çürüttü.

Şimdi büyük bir toplumsal çürüme riski ile karşı karşıyayız.

TBMM’nin iradesini de arkasına alan topyekûn büyük bir karşı mücadeleye ihtiyaç vardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Büyük milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi’nde şifa buldu. Gelecekte de yalnız orada kesin önlemlerini bulabilecektir.”

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ - TBMM GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU CHP GRUP SÖZCÜSÜ