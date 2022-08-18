Trump için yolun sonu mu? - Sarp Sinan HACIR

18 Ağustos 2022 Perşembe

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan FBI baskını, 2024 seçimleri için düşünülen tüm politik denklemleri altüst etti. Trump evde yokken yapılan operasyonda, 11 gizli belge ele geçirildi. Trump, 2016 seçimleri öncesi devletin gizli mesajlaşmalarını kişisel elektronik posta hesabından yaptığı için Hillary Clinton’ı “hain” ilan etmiş, başkan olursa Clinton’ın hapse gireceğini ima etmişti. Seçildikten sonra boş durmadı ve devletin gizli belgelerine yasadışı olarak sahip olmayı ağır bir suç haline getirdi.

O dönemde çıkardığı yasa, Trump’ın başını yakacak gibi gözüküyor. İddialar ispatlanırsa, Trump, bırakın 2024 düşlerini, hapse bile girebilir. Tabii tüm bunlar Trump’ın basit bir hatasından ziyade, ülkede yıllardır süren politik hesaplaşmanın devamı olarak yaşanıyor.

HEGEMONYASI GERİLEDİ

Biden hükümeti, son 20 yıldır en çok tepki toplayan hükümet. Son 40 yılın en kötü enflasyonu, benzin fiyatları, ekonomik durgunluk, ABD dış politikalarıyla doğrudan bağlantılı savaşlar, giderek kötüleşen göçmen sorunu derken Amerikalılar Biden’a epey diş bilediler. Bir köşede “Ben demiştim” diyerek oturan Trump, tekrar ilgi odağı oldu. Zaten arkasındaki fanatik kitleyi hiç kaybetmemişti. Partisindeki politikacılar tarafından sevilmemesine karşın, halkta büyük bir karşılığı vardı. Son anketlerde en iddialı rakibi olan Florida Valisi Ron DeSantis’e, 20 puan kadar fark atıyordu.

Biden’ın karşısına çıktığında da yine 10 puanlık bir üstünlüğü var. Başkan adayı Kamala Harris olursa, fark daha da artıyor. Yani Trump karşısında parlayan kimseler yok. Sorun şu ki ABD’nin Trump’ı bir dönem daha kaldıracak mecali 2020’de de yoktu, 2024’te de olmayacak. Dış politikada ABD kurulu düzeninin aksine alınan kararlar, ayda bir kabineden atılan bakanlar, müttefiklerle ters düşmeler derken ABD’nin küresel hegemonyası dört yılda fazlasıyla gerilemişti.

Partisinde edindiği düşmanlar, siyaset kapısını Trump’a yavaştan kapadı. 2020 seçimleri öncesi, danışmanı John Bolton ve eski Başkan George W. Bush dahil eski kuşak Cumhuriyetçiler, Biden’ı desteklediler. Cumhuriyetçilerin Senato’daki lideri Mitch McConnell, Trump’ın evine operasyon başlayınca sessiz kalanlardandı. Demokratlardan birçok siyasetçi bile, baskını “demokrasiye müdahale” olarak nitelerken Cumhuriyetçi pek çok siyasetçi, Trump’a destek çıkmadı. 6 Ocak olaylarından sonra Trump’ı politikadan uzaklaştırmak için bahane arandığı söyleniyordu. İstenirse, bir ABD başkanını yasalar karşısında zor duruma düşürmek, zor olmaz. Hele de bu kişi Trump’sa.

ENGEL ÇIKACAK

Bazılarına göre tüm bunlar Trump’a mağduriyet kazandıracak, seçimlerde şansını artıracak, 2022 ara seçimleriyle Senato ve meclisi kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Biden, 2024’e kadar topal ördeğe dönecek. Trump, olur da tüm bu engelleri aşarsa seçimlerde önünde kimse duramaz. Yine de son bir yılda yaşananlardan anlıyoruz ki şapkasını alıp gitmediği sürece Trump’ın önüne daha çok engel çıkacak.

SARP SİNAN HACIR

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