Bilinen Yöntemler

09 Haziran 2020 Salı

Dün sabahın ilk saatlerinde iki gazeteci, gözaltına alınmak için evlerinden yaka paça alınıp Emniyet’e götürüldü. Gazeteciler, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel... Her ikisi de siyasal iktidara karşı eleştirel yaklaşıyordu. Her ikisi de boyun eğmeyen, bağımsız gazetecilerdir. Bu iki saygın gazeteciye uygulanan yöntem, yabancı değildir. Kumpas dava süreçlerinden bilinen yöntemlerdir. Sabaha karşı geliniyor, evin içinde bir baskı ve korku iklimi oluşturuluyor, bilgisayarlar ve kitaplıklar karıştırılıyor, CD’ler alınıyor, gazeteci derdest ediliyor. Oysa bu gazeteciler ifadeye çağrılsa, hiçbir yüksünme göstermeden Emniyet’e gidip sorgulamalarında yanıtlarını verirler. Ancak otoriterleşen siyasi iktidarlar, sabaha karşı böyle operasyonları seviyorlar. Sarsılmaya başlayan iktidarlarını korku ile sağlamlaştırabileceklerini sanıyorlar. Daha önce de görülen, denenen bu biçimdeki uygulama ve yöntemler kumpas davalarda da tercih edildi. Toplumda “FETÖ tipi yöntem” olarak damgalandı. Dünya basın tarihi ve ülkemizin hak ve özgürlükler tarihi gösteriyor ki böylesi yöntemler siyasal iktidarlara yarar sağlamıyor. Bu uygulamalar gazetecileri susturmuyor. Tersine, gazetecileri daha çok etkiliyor, genç gazeteciler daha çok eleştirel yaklaşıma yöneliyor. Dünya demokrasi tarihi gösteriyor ki siyasal iktidarlar, zoru gördüklerinde, kamuoyu destekleri azalma eğilimi gösterdiğinde, halk desteğini kaybetmeye başladıklarında, baskıcı yöntemlere başvuruyorlar... Bu yöneliş, onların gerek iç, gerekse dış kamuoyunda itibarlarının azalmasına ve daha da zayıflamalarına neden oluyor. Hiçbir zaman siyasal iktidarlara yarar sağlamayan bu yöntemlerin AKP’ye de yarar sağlamayacağı açıktır. Siyasal iktidar, bir an önce sağduyuya ve demokrasi dengelerine dönmelidir.