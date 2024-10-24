Ulusal bütünlüğü ilgilendiren gelişmeler
Siyaset gündemi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birkaç haftadır giderek dozu yükselen çıkışları ile çalkalanıyor.
Önce TBMM’de DEM grubu ile tokalaşan Bahçeli’nin bu tutumu PKK terör örgütü hükümlüsü Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrılar ve Meclis kürsüsünden konuşarak örgütünü ortadan kaldırdığı takdirde Öcalan’a umut hakkı tanınacağını söyleyerek sürdürmesi, beklenmedik adımlar olarak görüldü.
AKP ile Cumhur İttifakı’nı kurmadan önce miting kürsülerinden AKP iktidarına ip fırlatarak Öcalan’ın hemen asılmasını öneren Bahçeli’nin, bu görüşlerinin tam tersine PKK terör örgütü başını neredeyse affetmeye yönelik önerilerle ortaya çıkışı, önemli bir çelişkiyi işaret ediyordu.
MHP liderinin tutumuna, ittifak ortağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Hep beraber terörün olmadığı Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz” sözleriyle destek gelirken muhalefet partileri, Bahçeli’nin geleneksel tavırlarını yadsıyan çelişkisine dikkat çektiler.
Devlet Bahçeli’nin çağrılarını, iktidar kanadının değiştirilmez hükümleri dahil yeni bir anayasa yapılması tartışmalarını hızlandırdığı bir dönemde yapması, bir rastlantı olarak görülemez.
Bahçeli’nin çıkışlarının ardında mutlaka bir arka plan bulunduğundan kuşku yoktur. Bu konuda olasılıklar aşağı yukarı bellidir:
Ya Öcalan’ı kullanarak anayasa değişikliği için Meclis’te yeterli çoğunluğu sağlamaya yönelik DEM ile bir uzlaşma istenmektedir. Ya da iktidar, bölgedeki gelişmeler üzerine uluslararası kimi dayatmalar karşısında bir bağımlılık ilişkisini yerine getirmektedir. Veya her iki olasılık birlikte gündemdedir.
Dün TUSAŞ’a yönelen terör saldırısı dahil son günlerde peş peşe gelişen ve ulusal bütünlüğümüzü doğrudan ilgilendiren olayları yakından izlemeyi, yorumlamayı bağımsız gazeteciliğin temel görevi sayan gazetemiz; henüz tüm berraklığı ve arka planı ile ortaya çıkmamış ve nereye varacağı belli olmayan son siyasal atakların sonuçlarını okuruyla paylaşacaktır.
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