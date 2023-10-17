Filistin’i silen Netanyahu’dan yeni Ortadoğu haritası

17 Ekim 2023 Salı

Yandaki haritayı Netanyahu 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada gösteriyor. Henüz 7 Ekim’e zaman var. Harita, ABD’nin İsrail ile pek çok Arap ülkesini buluşturmasıyla ortaya çıkan İbrahim Anlaşması’nın sonuçlarını gösteriyor. Yeni Ortadoğu yazıyor haritanın başında. Önce baktım yeni İsrail ülkesini mi gösteriyor; Ürdün, Sina Yarımadası vb. dahil, işgal edileceklerle birlikte büyük İsrail.

Kötü niyetle bakarsanız, yaaa dersiniz. Ama hayır, Netanyahu konuşmasında İbrahim Anlaşması ile Arap ülkeleri ve İsrail arasında ortaya çıkacak zenginlik bölgesini vurguluyor. Bu yeni Ortadoğu’nun özünde İsrail var şüphesiz. Teknolojisi ile zengin Arapların parası buluşacak. İsrail daha zengin olacak.

ARAPLARA YENİ HARİTAYI ANLATIYOR

Ama haritada Filistin’in zerresi okunmuyor. Silmiş. İbrahim Anlaşması’nın esas amacını net olarak ortaya koyuyor bu harita ve Netanyahu, bunu da anlamamışlarsa eğer Araplara haritayla dayatıyor mu, anlatıyor mu desem...

İlginç bir şekilde 7 Ekim Hamas saldırısı ve arkasından İsrail’in korkunç karşı saldırısı ve Gazze’yi işgal kararıyla, bu haritayı birleştirelim. Birbirinin arkasından geliyor her şey.

UMUTSUZLUK, KARAMSARLIK ÇOK KÖTÜDÜR

Dünkü yazımda Hamas’ın bu saldırıyı Filistin’i tamamen satan İbrahim Anlaşması’nı parçalamak için yapmış olabileceğini yazmıştım. Harita ile bu sav bütünleşiyor. Umutsuzluk, yoksulluk, geleceksizlik ve belki de Arap ülkelerince satılmışlık düşüncesi ve duygusu, Hamas’ı bir katliam saldırısına yöneltti. İsrail’den gelecek, Gazze’yi işgal dahil büyük saldırıyı ve büyük kayıpları, Gazze’den sürülmeyi bile göze alarak...

Hamas sanki amacına ulaşmış gibi. Arap ülkeleri anlaşmayı askıya aldılar. İsrail’in yeni Ortadoğu haritası ve sayfası şimdilik kapanmış gibi.

ABD’NİN PLANI SANKİ ÇÖKMÜŞ GİBİ

Bu durum Çin’e bölgede yeni olanaklar sağlayacaktır. Unutmayın ki Çin, Suudilerle İran’ı barıştırmıştır.

Zaten ABD’nin İbrahim Anlaşması ile amacı, hem İsrail’i büyük bir korumaya almak hem de dünkü yazımda belirttiğim gibi, Suudileri İran’dan ve Çin’den geri çekmekti.

Olan şu: Filistinsiz, Filistinleri tamamen yok eden, silen, topraklarından ve tarihten de silecek anlaşmaların yaşayamayacağını, Filistinlerin hakkı teslim edilmeden Ortadoğu’ya barışın gelemeyeceğini gösteriyor her şey...

Batı gözlerini, kulaklarını kapasın; dili sussun.

Eğer Gazze’de katliam sürer ve üstüne üstlük işgal gerçekleşirse, dünyanın üzerinde kara bulutlar dolaşacak...

Okumadınızsa dünkü yazıma da bakın lütfen.

BARIŞ İÇİN ADİL ANLAŞMA

Adil bir barış, sürekli barışın önşartıdır. İsrail’i buna kim ikna edebilir?

İkinci Dünya Savaşı’na, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’ya dayatılan ve Almanların onurunu tamamen çiğneyen anlaşma yol açmıştır.

Nazilik ve Hitler’in ortaya çıkışı böyle olmuştur.

Özetle diyebilirim ki Batı dünyası yeryüzünde ve Ortadoğu’da barış değil savaştan yana...

Gazze’nin işgali Türkiye dahil Ortadoğu’ya yayılacak kısmi bir savaş olasılığını şüphesiz ki barındırıyor.

ABD bu bataklığın içinde çırpınır, ekonomisi baş aşağı gider, Çin karşısında daha da geri çekilmek zorunda kalır...

Harita Netanyahu’nun kişisel dosyasında tarih mi oldu?

