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MHP kimin yerini aldı devlette? Ve RTE’nin güç sınırı

18 Temmuz 2024 Perşembe

MHP lideri Özel Harekât Başkanlığı’nı ziyaret ediyor. Tamam, 15 Temmuz’daki FETÖ kalkışmasında 51 elemanını şehit veren başkanlığı ziyaretini normal karşılayabilirsiniz. Veya dersiniz ki Bahçeli, 15 Temmuz tarihini bu ziyaret için kullandı. Ziyareti sırasında Ö. H. başkanına elini öptürerek Emniyet’te bir güç gösterisi yaptı.

Özel Harekât başkanının el öpme sahnesi adeta bir biat gösterisi gibiydi.

MHP’nin Emniyet içindeki gücü konusunda muhalefet görüş birliği içinde.

“Güvenlik bürokrasisi” MHP güdümlülerden mi oluşuyor çoğunlukla, bilmiyorum.

Ama Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki temsilcisi, AKP’li Tuğrul Türkeş, GazeteDuvar’da Can Bursalı’ya yaptığı açıklamalarda bu güvenlik bürokrasisini gündeme getirdi.

‘HUKUKA DÖNMELİYİZ’

Tuğrul Bey, özellikle Osman Kavala davasında ülke hukuk devletine geri dönüş yapmalı, diyor. Kavalı dosyasının kanun yararına bozulması amacıyla yapılan başvuruların kurulan mahkeme tarafından derhal reddedilmesiyle ilgili diyor ki: “Buradaki mesele, güvenlikçi bürokrasiyle yargıyı baskı altına alıp yönetmeye çalışanlardır. Onların bir direnci var. Bu yaşananlar onların direncinin bir sonucu.”

Evet, bu konu Erdoğan’a en yakın gazeteci Abdülkadir Selvi’nin “Osman Kavala’nın içeride tutulmasının Türkiye’ye, AKP’ye yararı nedir? Türkiye’nin önünü açmalı, siyasi iklim değişmeli” yazısıyla, Kavala davasının bozulmasını gündeme getirmiş, fakat öneri MHP tarafından şiddetle reddedilmişti.

‘KILIÇ ARTIĞI’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “bir davayı etkilemeye çalışmanın suç olduğunu” belirterek “cumhuriyet savcılıkları tarafından resen soruşturma açılması gerektiğini” belirtmişti. Selvi, MHP’lilerce kılıç artığı, çöp, yok hükmünde sözleriyle saldırıya uğradı.

Gelelim yine güvenlik bürokrasisine... Tuğrul Türkeş’in bu sözleriyle esas olarak devlet içindeki MHP’yi ve güçlerini kastettiği açık.

MHP sadece Emniyet içinde değil, yargıda da etkin. Yargı içinde de “güvenlik bürokrasisi”ne bağlı hızlı çalışan mahkemeler mi oluşmuş...

Tuğrul Türkeş buna da işaret ediyor: Kavala için “Heyet oluşturulduktan yarım saat sonra ret kararı verdi. Ben buna manidar derim. 16 sayfalık bir dilekçeyi ben yaklaşık bir saatte okudum... O yarım saat içinde savcıdan da mütaala almışlar. Muhakkak ki çok etkin ve dehşetli çalışıyorlar…”

CUMHURBAŞKANININ GÜÇ SINIRI

Evet bu sınırı, Bahçeli’nin direniş noktası belirliyor.

Saray, Selvi ile bir yoklama yapıyor. Aslında MHP’nin tavrını araştırıyor. MHP’den şiddetli bir karşı çıkış gelince, akan sular duruyor.

Cumhurbaşkanının Özgür Özel ile görüşmesi de benzer tepkiyi çekmişti.

Şunu söyleyebiliriz: Cumhurbaşkanının hükümetin sıkıştığı ve yeni açılım ihtiyacı hissettiği politikalarının sınırını Bahçeli belirliyor.

Bahçeli’nin Özel Harekât Başkanlığı’nı ziyaretinde seyrettiğimiz manzaralar da bence MHP’nin devlet içindeki güç gösterisidir.

İTTİFAKLAR HEP SORUNLU

AKP’nin iktidarını sürdürmek için kurduğu ittifaklar kendisine hep sorun yarattı.

Ordu içinde büyük tasfiye hareketinde nasıl FETÖ’ye ihtiyacı ve işbirliği darbe girişimi ürününü yarattı.

Emniyet, İstihbarat ve yargıdaki müthiş FETÖ örgütlenmesini düşünün. Neredeyse hepsine hükmediyordu.

Şimdi ise devletin belirli önemli kurumlarında MHP’nin gücünü görüyoruz.

Bir siyasi yer değiştirme olayı.

Tabii, bu kurumlarda çeşitli tarikatların varlığı da öteden beri tartışılıyor.

AKP devlet içinde bu kurumlardaki “yabancı” yani AKP’li olmayan ideolojik varlıkları birbirine karşı mı dengeliyor, bilmiyorum.


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