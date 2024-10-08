‘Şifrelenmiş bir mesaj aldınız’

08 Ekim 2024 Salı

Lübnan’daki ve Suriye’deki Hizbullah elemanları, çağrı cihazlarına gelen Arapça bu uyarıyı ekranda görünce, iki ellerini kullanarak mesajı görmek için davrandılar. Önemliydi. Mesaj Hizbullah’ın merkezinden veya elemanların bağlı bulundukları örgüt şeflerinden geliyordu. Mesajı görüntülemek için iki ellerini kullanmak ve iki düğmeye basmak zorundaydılar.

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“Tam bize uygun”: Çağrı cihazları hantal ama çok sağlamdı; savaş alanı koşullarına dayanacak şekilde Tayvan’da tasarlanmış ve üretilmişti. Hatta su geçirmezdi ve aylarca şarj olmadan çalışabilen büyük bir pili vardı. Telefon ve benzeri iletişim araçlarının İsrail istihbaratınca izlenebiliyordu. Bu çağrı cihazlarında ise bu risk sıfırdı. Hizbullah liderleri iki yıl önce şubat ayında yeni AR924 -Apollo- modelinden etkilendiler ve 5 bin tane satın alarak orta düzey savaşçılara ve destek personeline dağıtmaya başladılar.

Aracının ABD ve İsrail’le bir bağlantısı görülmüyordu. Tayvan’daki üreticinin Ortadoğu’daki resmi temsilcisiydi. Hizbullah’ın güvendiği birisiydi, daha önce da satışlar yapmıştı.

İsrail’de montaj: İsrail istihbaratı, uzun süredir çağrı cihazlarını izleyebileceğini ve hatta içine bir bomba yerleştirilebileceğinin planlarını yapmıştı. 5 bin adetlik yeni sipariş bu fırsatı yarattı. Çağrı cihazının parçaları Tayvan’da üretilmiş ama montajı ise İsrail’de yapılmıştı. Burada satış görevlisinin veya Tayvanlı üreticinin İsrail istihbaratınca kontrol altında tutulduğu anlaşılıyor.

İçine yerleştirilen bomba: İsrail istihbaratı, çağrı cihazının içine çok güçlü bir bombadan eser miktarda yerleştirecekti. Ayrıca Mossad’ın cihazlara uzaktan erişimi de gerçekleştirildi. Fakat bu elektronik erişimi Hizbullah’ın fark etmesi ise olanaksız görülüyordu. Veya Hizbullah’ın elektronikçileri acaba satın alınan çağrı cihazının ıcığını cıcığını inceleme gereğini duymuşlar mıydı, bilinmiyor. Sadece izlenemez bilgisine güveniyorlardı. Ama izlenemezliğin izlenebilirliğe ve hatta bir bombaya dönüştürülebileceğini ise hayal edemediler.

Şifrelenmiş patlama: İsrail istihbaratından gelen elektronik bir sinyal, binlerce cihazın aynı anda patlamasını tetikleyebilirdi. Üstelik, bir patlama gerçekleştiğinde de maksimum hasarı garantilenmişti. Hizbullah elemanı cihazına gelen şifrelenmiş mesajı görebilmek için iki elini de kullanmak zorundaydı.

Kimsenin haberi yok: Mossad bu cihazları iki yıl önce tasarlamış ve Hizbullah’ın kullanımına sunmuştu. Hamas’ın İsrail’e saldırısından bir yıl önce. Elektronik dinlemelerini yapıyordu. İsrail’deki en üst düzey seçilmiş yetkililerin çoğu eylüle kadar Mossad’ın kurduğu bu tuzaktan habersizdi. 12 Eylül’de bir toplantı ile haberdar oldular. Geniş siyasi ve askeri şüpheler ve tartışmalardan sonra 17 Eylül’de ise düğmeye bastılar.

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Cihaza sahip Hizbullah elemanları çağrılarına bir mesajın geldiğini gördüler: “Şifrelenmiş bin mesaj aldınız”. İki ellerini kullanarak mesajı açtılar ve cihazlar patladı. Çoğunluğu arka kademelerde yer alan 3 bin’e yakın Hizbullah subayı ve mensubu ile bilinmeyen sayıda sivil hayatını kaybetti veya sakat kaldı.

HİKÂYE W. POST’TAN

Yukarıda çok özetlediğim ve yeniden kurguladığım, son yılların en önemli ve büyük casusluk sızması ve elektronik savaş öyküsünü, Washington Post, yeni elde ettiği bilgileri bir araya getirerek yayımladı.

Diyor ki “Bu öykü, Arap ve ABD güvenlik yetkilileri, politikacılar ve diplomatların yanı sıra Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah’a yakın kişilerle yapılan röportajlardan bir araya getirildi. Hassas istihbaratı görüşmek üzere isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştular.”

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Tabii gerçek ana hatlarıyla böyle olsa da gizliliğin doğası gereği saklanmış bir dizi ayrıntıyı da içeriyordur ve dışa aktarılan görüntüde ise saptırılmış noktaların da olması doğaldır.

İsrail bu elektronik saldırıdan sonra da adım adım izledikleri Hizbullah liderini 14 kat yer altında ağır bombalarla öldürecekti.

Ve bütün bunlar Lübnan’a ve belki de Suriye’ye saldırmak ve İran’ın önündeki engelleri temizlemek için büyük bir Ortadoğu savaş riskini de göze alarak hazırlanan planın parçaları görünüyor.

Avrupa ve ABD, İsrail’e silah desteklerini kesin kesmedikleri sürece, Ortadoğu’da bir cehennem savaşı göze alıyorlar demektir.

Not: WP’nin orijinal makalesi: https://l24.im/3uZaCX

