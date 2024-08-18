Buna ayıp derler...

18 Ağustos 2024 Pazar

Çocukluğumda, bizim Toros insanları “Ayıp oluyor deel mi?” dedikleri zaman, “Ayıba bir nukta goy gayıp olur!” diye dalga geçerlerdi. Anlaşılan, “k” yerine “nokta” diyorlardı. Ancak benim “ayıp” olarak değineceğim “şey”in başına dünyanın bütün “k”lerini koysanız “kayıp” olacak türden değil!

4 Ağustos 2024 tarihli Cumhuriyet gazetesinden aktarıyorum:

[“Hayatımda böyle bir şeye rastlamadım, bunu da yapabilirler diye aklıma bile gelmezdi” diyerek dekontlar paylaşan İmamoğlu şöyle konuştu:

“Çekmeköy Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı’ndan 45 milyon lira yardım talep ediyor. 5 Şubat 2024 tarihli belgede görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı ‘şak’ diye bu parayı göndermiş! Hem de seçimden önce. Hem de geri ödemesiz. Çekmeköy Belediyesi’nin sigorta ve vergi borcu ne kadardı? 100 milyon lira. Bitmedi. Ocak 2024’te yine seçimden önce Beyoğlu Belediyesi’ne de 45 milyon lira gönderildi. 2022 Aralık ayı ile Ocak 2024 arasında Beyoğlu’na gönderilen toplam hibe para 70 milyon lira. Belediyenin kamuya borcu 198 milyon lira. İstanbul’daki AK Partili tüm belediyelere seçimde harcanmak üzere 45’er milyon lira hibe para göndermiş. 24 AK Partili belediyeye yolladılar”

‘Silivri’ye gitmedi’

“Saray’ın ortağına para göndermediğini söyleyen İmamoğlu, “25 belediyeleri vardı, 24’üne yolladılar, birine para göndermediler, MHP’li olduğu için Silivri Belediyesi’ne yollamadılar. Cumhurbaşkanlığı 24 ilçe belediyesine seçim için 1 milyar 80 milyon lira para göndermiş. Muhtemelen bir o kadar da İBB başkan adayına (Murat Kurum) gönderdiler. Tüm belediyelere tavsiyem Cumhurbaşkanlığı’ndan para isteyin. Onlar gibi yapmayın gelen parayla SGK borcunu ödeyin” dedi.]

Sanki köy ağası bayramda marabalarına harçlık dağıtmakta! Köy ağası öylesine kendine meftun ki “El neder?” kaygısı bile yok muhteremde. Şu günlerde 23. kuruluş günlerini kutluyorlar ya “Hafıza her gün bayram!” kafasıyla evrensel hatta yerel yıldönümü “Görmemişin bir oğlu olmuş...” hevesiyle kutlamaktalar. Ağalar ve beyler: Kutlama sonu sıfırlı yıllarda yapılır. Ama sıfırı tükettiklerinden olacak, gelenek ve gidenek demeden bayram yapıyorlar.

İki üç tane boşta kalmış milletvekilini ve 50-60 hanelik köylük yerlerin belediye reislerini futbolcu transfer eder gibi para karışılığı tranfer etmişler; sevindirik olup olup çiftetelli oynayacaklar! İstersen 100 milletvekili, 500 belediye reisi transfer et, oyun ne kadar?

MetroPOLL Araştırma’nın nisan (2024) ayında yaptığı “Bu pazar seçim olsa” başlıklı ankete göre, CHP birinci parti olmuş ve AKP’yi 4.8 puanla geride bırakıyormuş. Sonar Araştırma’nın anketine göre: 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti konumuna yükselen CHP’nin anketlerdeki yükselişi sürüyormuş. Sonar Araştırma’nın son anketinde, CHP’nin AKP ile arayı açtığı görülmüş. Buna göre, kararsızlar dağıtılınca iki parti arasındaki fark yüzde 6’nın üzerine çıkmış. 26 ilde toplam 3 bin 271 kişiye “Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusunu yöneltmiş. Kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 34.7 oy oranıyla ilk sırada yer alıyormuş. AKP’nin oy oranı ise yüzde 28.3 olarak hesaplanmış.

Açlık, aşağılanma, horlanma öylesine yılan zehridir ki öldürmez insanı: Sağırın kulağını, körün gözünü, dilsizin dilini açar. Öyle bir an gelir ki ne Allah kalır ne din kalır ne peygamber kalır. Çocukluk ve gençliğimde çaresiz kalan beş vakit namazlı köylü kadınların, “Bizi görmeyen Allah’ın gözü kör olsun!” dediğini kaç kez duydum.

Erdoğan, partisinin yaş gününde gazetelerin “Kapsamlı değişim mesajı” başlığıyla verdiği nalın keserli bir konuşma yapmış: “Bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti’nin çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştüğünü belirterek ‘Gittiğimiz her yerde büyük bir coşkuyla karşılandık. 7’den 77’ye, toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördük. Yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik. Milletimiz AK Parti’de yıllar sonra kendini gördü; kendi değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli ve Türkiye sevdalısı kadrolar gördü. Kuruluşumuzun üzerinden yalnızca 14 ay geçmişken, aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu, işte bu yüce ruhla üstlendik.’ diyor.” Eee, sonra? Geçmişe mazi derler.

Hadi canım sen de. Senin Türkiye sevdalısı kadron milleti bir dilim ekmeğe muhtaç etti. Kesinlikle yapmayacaksın ya yaparsan din afyonuyla uyuttuğun uysal atın nasıl tekme attığını öğreneceksin!