Yeni Akit’e teşekkür!

27 Ocak 2023 Cuma

İslamcı cihat ordusunun matbuat alanında çarpışan fedaisi Yeni Akit gazetesi beni gene takdir edip methetmeye başladı ve 25 Aralık (“Kanunuevvel”) 2022 nüshasında açılış hamlesini şu manşetle yaptı: “BİR AYAĞI ÇUKURDA, ETTİĞİ LAFLARA BAK! İMAMIN ELİNE DÜŞECEKSİN ÖZDEMİR İNCE” ve şöyle devam etti: “Geçmişte, ezanın Arapçaya çevrilmesinin hata olduğu ve Türkçe okutulması gerektiği herzesini yumurtlayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine haddini aştı. Ateist olmasına rağmen, İslami konu ve kurumlar hakkında ahkâm kesmeyi alışkanlık haline getiren İnce, 2006 yılında Hürriyet gazetesinde yazdığı saçmalıkları tekrar köşesine taşıyıp bir defa daha tarikat ve cemaatleri hedef tahtasına oturttu.”

“İnce, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya yeltendiği pespaye yazısında şunları kaydetti:”

“Bu yazı da aralarında olmak üzere yayımlanacak beş yazı 2006 yılının eylül ve ekim aylarında Hürriyet gazetesinde yayımlandı. 16 yıl önce beş yazı yazdığıma göre, demek ki tarikatlar, bugünkü gibi, gene gündemdeymiş. Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana tarikatlar hiçbir zaman ‘hayırlı’, ‘olumlu’, çağdaş ve uygar eylemleriyle gündeme gelmemiştir. Bunu biliyoruz! Ancak, bugünkü gibi, asla ‘devlet içinde devlet’ olmamışlar, mürteci ahlak ve yaşam tarz ve anlayışlarını laik topluma zorlayacak duruma gelmemişlerdi. Bu nedenle, önce şu beş yazıyı okuyalım gerekirse devam ederim.”

Ve bu keskin saptamanın ardından, eleştirdiği yazımın neredeyse tamamını iktibas etmiş yani alıntılamış.

İşte bu nedenle teşekkür ediyorum Yeni Akit gazetesine: Benden ve yazılarımdan habersiz okurlarını benimle ve yazılarımla tanıştırıyor.

Söz konusu yazının altında bir “mühendis”in yorumu var:

“Tarikat nükleer atıkla niçin uğraşsın? Bunun erbabı nükleer fizikçilerdir. Tarikat insan yetiştirir insana insani vasıflar kazandırır. Helal kazanmayı günah ve haramlardan kul hakkından kaçınmayı, insanlara hizmet etmeyi yardım etmeyi, ahlaklı edepli olmayı, Allah’a iyi bir kul olmayı anlatır. Lütfen bilmediğiniz şeyi kötülemeyin. Tarikatlar bu toplumun temelidir. Tarikatlar pozitif bilimleri dünya ile ilgilenmeyi bırakmayı emretmez ilgilen çalış fakat dünya sevgisini kalbine koyma der. Bizlerde hem mühendislik yapıyoruz hem de bu yolları takip ediyoruz. Bizi bilmeyen ne bilsin bilenlere selam olsun.”

Gültekin adlı bir okurun da görüşü şöyle: “Özdemir gibi yolunu şaşırmışlar, tarikat, cemaat nedir bilmezler çünkü bunların kötü yol, güzel yol diye ayrım yapma kabiliyeti de olmadığına inanıyoruz, bu zihniyetlerde dava ruhu, hizmet aşkı, vatan, bayrak sevgisi olmayan imanı ya hiç yok ya da bilerek imansızlık yaparlar. Bu düşünceye sahip olanlardan hem halkına hem de vatanına zarardan başka ve ihanette başka hiç bir yararı olmaz. Hani bazı yabancı devlet adamları ‘Müslümanlarda bizde olmayan bir güç var’ ifadesini kavrayacak kabiliyetsiz yaratıklardır.”

Ancak her zaman böyle olmuyor. Benden yana olanlar da çıkıyor. Küfürbaz olduğumu yazdıkları zaman “Yahu bu yazının neresinde küfür var?!” diye karşı çıkanlar oluyor.

Yeni Akit ve benzeri ocaklar yazılarımla tartışmaya giremezler. Örneğin türbanın Tanrı ve Kuran buyruğu olmadığına dair yazılarımı es geçerler ve hakkımda kendi uydurdukları sıfat ve “Mini etekli kızı diri diri yaktılar” asparagas haberinin yazarı; “Ezanı şarkı, minareyi kule” diye tercüme eden münafık; “Marksist, Leninist, ateist, beşinci sınıf şair” türünden sıralarlar ve yazıları Müslüman mahallesinde salyangoz sattığım vecizesiyle bitirirler. Amaçları benimle tartışmak değil Özdemir İnce’nin gölgesini ayaklarıyla nasıl ezip madara ettiklerini göstermektir.

Hakaret ederler, küfrederler kızmam, mahkemeye falan da gitmem. Yapacak başka bir şeyleri yoktur. AKP iktidardan gidince ne yapar bunlar diye dertlenirim...

Cenaze namazımla ilgili kaygılarını da gidereceğim. Cesedimin yakılmasını tercih ettiğim için ya Fransa’da ya da ABD’de ölmeye çalışacağım. Çünkü yasal engel söz konusu değil ama Türkiye’de krematoryum ne yazık ki yok. Oysa AKP bu fırını yaptırsa çok iyi işler, oyu yükselir ve AKİT de benim cesedimle dertlenmekten kurtulur.