‘Erdoğanizm!’

02 Haziran 2023 Cuma

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, yabancı ülkelerde alışılmışın dışında yorumlara neden oldu!

Erdoğan’a bazı Avrupa ülkelerinden işbirliği mesajları geldi. Ancak uzmanlar yeni dönemde Avrupa-Türkiye ilişkilerinde soğuk bir dönem öngörüyorlar!

En basit örnek, diplomatik düzeydeki ilk tepkiler; bazı ülkeler, seçimi cumhurbaşkanlarınca değil başbakanlarca kutladılar.

Erdoğan “cumhurbaşkanı” seçildi... Neden “başbakanlar” kutluyor?

Örneğin:

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın resmi sonuçları beklemeden tebriğine dikkat çeken İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, “Erdoğan’ı bir müttefik ve rol modeli olarak gören Orban’ın Brüksel’de çok sevmeyeni var” ifadesine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, mesajında, “Almanya ve Türkiye yakın ortak ve müttefiklerdir, halklarımız ve ekonomilerimiz derinden iç içe geçmiştir. Başkan Erdoğan’ı kutluyorum, ortak gündemimizi yeni bir ivmeyle, beraber ilerletmek istiyoruz” dedi!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise “İtalya ve Türkiye, müttefiktirler ve Akdeniz’de ve dünyada önemli sorumluluklar paylaşmaktadırlar. Halklarımız, birlikte, büyüme ve küresel istikrar için daha fazlasını yapabilir” vurgusunda bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, iletisinde “Dost ve müttefiklerle birlikte Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi...

***

Türkiye’de yeni dönemi fırsat bilen kimi Avrupalı aşırı sağcı ve Hıristiyan Demokrat çevreler ise Ankara ile zaten askıda olan “AB’ye katılım müzakerelerinin resmen durdurulmasını talep etmeye” başladılar...

Avrupa Konseyi üyeliği; Türkiye’nin siyasal planda “Avrupalı” kimliği açısından Ankara için stratejik öneme sahip... Bu üyeliğin sonlanması Avrupa ailesinden tamamen kopulması anlamına geliyor!

Strasbourg merkezli “Avrupa Konseyi”, değerler Avrupa’sını, temsil ediyor. Tüm AB üyesi devletlere ek olarak, AB üyesi olmayan tüm Avrupa devletleri de Avrupa Konseyi’ne üye konumundalar...

Avrupa Konseyi üyeliği, “Türkiye’nin siyasal planda, Avrupalı” kimliği açısından Ankara için stratejik öneme sahip! Bu üyeliğin sonlanması Avrupa ailesinden tamamen kopma anlamına geliyor!

Türkiye, Osman Kavala’nın tutukluluğu nedeniyle Avrupa Konseyi’nin “denetim” sürecinde!

***

Avrupa Konseyi dışında, geçen yıl Fransa’nın önerisi üzerine oluşturulan “Avrupa Siyasi Topluluğu (AST)” adlı bir “diyalog ve işbirliği platformu” bulunuyor. AST’nin 2. liderler doruğunun, 1 Haziran Perşembe günü Moldova’nın başkenti Kişinev’de yapılması planlanmıştı...

Dolayısıyla Erdoğan giderse, ilk yurtdışı yolculuğu bu yeni örgütün yapılanması için olacak! Bu yazı yazılırken Erdoğan’ın gidip gidemeyeceği belli olmamıştı!

***

Avrupa Birliği (AB) kurumları da yeni Erdoğan yönetimiyle işbirliği iletileri yayımladı... “Avrupa Komisyonu Başkanı” Ursula von der Leyen, “Halklarımızın çıkarına olacak biçimde ilişkileri ilerletmek için çalışmak hem Türkiye hem AB için stratejik önem taşımaktadır” iletisini paylaştı.

“AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Siyasası Yüksek Temsilcisi” Josep Borrell ile “Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi” Oliver Varhelyi’nin ortak açıklamaları şöyle:

“AB, insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar taahhütleri temelinde ortak refah ve istikrar için yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırdır...”