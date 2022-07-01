Mülteciler sorunu boyutlarını aşıyor! (2)

01 Temmuz 2022 Cuma

“26 Mayıs 2022 tarihinde”, Türkiye’de “geçici barınma merkezlerindeki” Suriyeli sayısı 50 bin 351 kişi olarak saptandı. Bu sayı, 21 Nisan 2022’de 50 bin 702, 2021’in başında 58 bin 752, 2020’nin başında 63 bin 247 kişi, 2019’un başında 143 bin 558 kişi, 2018’in başında ise 228 bin 251 kişiydi. Suriyelilerin yalnızca yüzde 1.4’ü kamplarda yaşıyor.

“Küresel Eğilimler” raporuna göre, 2021 sonunda “savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri” nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısı 89.3 milyon kişi idi...

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Sığınmacılar, kentlerimizdeki “demografiyi (bilimsel nüfus sayısını)” bozacak düzeye ulaşmıştır. Ülkemizde bulunan sığınmacıların büyük bölümü, 11 büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde yaşamaktadır.

26 Mayıs 2022 tarihinde kentlerdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 713 bin 301 kişi olarak açıklandı. Suriyelilerin yüzde 98.7’si kentlerde yaşıyor. Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yalnızca yüzde 4.26.

“Göç İdaresi Başkanlığı’nın” yayımladığı “yaş aralığı tablosuna” göre Suriyeli erkekler, toplam Suriyelinin yüzde 53.8’ini, kadınlar ise yüzde 46.2’sini oluşturuyor.

Suriyeli erkeklerin sayısı, Suriyeli kadınların sayısından 286 bin 187 kişi fazla. Erkek-kadın sayısı arasındaki en büyük fark 67 bin 302 kişi ile 19-24 yaş aralığını oluşturuyor. Yaş aralığı arttıkça bu fark azalıyor. 55 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor!

Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaşaralığında 744 bin 161 Suriyeli ülkemizde bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun oranı yüzde 19.8’dir... 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı 1 milyon 77 bin 9268 olup yüzde 28.7’dir...

Biriket evler.

İçişleri Bakanı Soylu, AKP Reisi Umumisi, Reisi Cumhur ve Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle katıldığı “Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde, AFAD eşgüdümü sonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaptırılan bazı briket evlerin açılış ve anahtar teslim törenine katıldı.

Bakan Soylu, şunları söyledi: “En az 10 yıldan beri durum böyle... Herhangi bir diplomatik ilişkimiz yok. Tu kaka ilan ettiğimiz Suriye devletini tanımıyoruz.

Yapılacak (!) işleri bir kez daha kısaca anlatayım... On binlerce konut, çarşılar, dükkânlar, okullar, hastaneler ve camiler, kamu binaları yapılacak...

Meslek edindirme kursları açılacak, çeşitli atölyeler hizmete girecek...”

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“Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi” Philippe Leclerc, Türkiye’den Suriye’ye yönelik gönüllü dönüşlerle ilgili açıklamalarda bulundu ve haftada yaklaşık 800 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu!

Leclerc, “Suriye’deki belirsizlik düzeyi şu an kitle halinde bir gönüllü dönüş hareketine olanak tanımıyor” dedi. 800 Suriyelinin döndüğünü, bu kişilerin çoğunun bekâr olduğunu belirten Leclerc, “Suriyelilerin büyük bölümünün ekonomik koşullar daha iyi olduğu için Türkiye’de kalmayı tercih ettiklerini” söyledi!

“Suriye’deki ilerleme, oldukça küçük olduğu için insanlar doğal olarak geleceklerinin bu ülkeden ziyade Türkiye’de olduğuna inanıyor” diyen Leclerc, Suriye’deki siyasal, toplumsal ve ekonomik şartların giderek kötüleştiğini sözlerine ekledi...

Geçimişin mavi yolculukları.

Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısına inşa edilecek briket evlere 1 milyon Suriyelinin gönüllü şekilde yerleşmesini sağlamayı planladıklarını duyurmuştu!

“Türkiye, 2021’de Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde 20 bin evin yapımına başlandı, yaklaşık 50 bin briket ev inşa etti” diyen Soylu, Suriye’nin 13 bölgesinde Suriyeliler için olumlu bir dönüş sağlamak adına yaklaşık 240 bin yeni ev inşa etme tasarımı üzerinde çalışıldığını da açıkladı!

Briket ev fiyatları, yıla ve konuma göre değişir. Suriye’deki iç savaş nedeniyle yaşanılan barınma sorununda oldukça kurtarıcı olan briket evlerin, fiyatları 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında değiştiği için, T.C’ye yaklaşık 18-24 milyar TL ek yük getirecek!

26 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla kentlerdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 713 bin 301 kişi olarak açıklandı. Suriyelilerin yüzde 98.7’si kentlerde yaşıyor...