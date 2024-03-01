Özlem Yüzak
Özlem Yüzak [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kırılma... Manifesto

01 Mart 2024 Cuma

Büyük tezatların, önemli kutuplaşmaların olduğu dönemler. Büyük hızla değişen gündemler. İnsanlar daha işin özünü anlamadan, sorgulamaya fırsat bulmadan, insanın karar vericilikte hiçbir rolü olmadan geçen zamanlar... Hal böyle olunca birçok şey de haliyle anlamını yitirmiyor mu? Sorular asla yanıtlanmıyor, sorunlar asla çözülmüyor ama yola devam ediliyor? Geçen haftaki “Seçimlere bir de böyle bakmak” başlıklı yazım böyle başlıyordu. Seçimlere ve demokrasiye birey olarak etkimiz ne? Sahip olduğumuz tek bir oy dışında? Bu tabii sadece bizim değil neredeyse bütün insanlığın sorunu.

Konuyu farklı boyutları da katarak sürdürüyorum.

Seçimler diyoruz. Üstelik sadece bizde değil 2024 yılında 60 ülkede seçim var. Ama artık eski seçimler yok. Olmayacak. Çünkü artık yapay zekâ (YZ) devrede. YZ’nin neredeyse sonsuza yakın veri üretme becerisi ve ortak aklı saptırabilecek boyutta kişiselleştirilmiş içerik üretme kapasitesi var. Ve YZ’nin yaratmış olduğu bu tehlike dezenformasyonun dizginlenemez bir şekilde yayılmasına ve tek tek her bireye ulaşmasına yol açıyor. (İlgilenenler için “2024’teki seçimleri bekleyen büyük dijital tehlike” Herkese Bilim Teknoloji dergisinin bu haftaki kapak konusu).

Değişik bir dönemden geçiyoruz. Sadece teknolojik değişimlerin yaşamın her alanını dönüştürmesi değil, YZ, küresel ısınma, jeopolitik ilişkiler, savaşlar, göçler, ekonomik krizler... Büyük kırılmalar yaşanıyor. Bir yolda ilerlerken bir anda farklı bir yola savuran kırılmalar bunlar. Ve her kırılma (disruption) aslında bir gri alan yaratır. Kontrol edilemeyen, bizi bilinmezliğe sürükleyen...

Hepsini biliyoruz ama nasıl yol alacağımızı nasıl çözümler geliştireceğimizi bilmiyoruz. Kimse bilmiyor aslında. Günümüz politikacıları bu çözümlerden çok uzak.

Hepimizin içinde bulunduğu küresel kapitalist sistemin geldiği nokta bu. Nouriel Roubini, Dani Rodrik, Daron Acemoğlu, Ayşe Zarakol... Ve diğer bilim insanları, ekonomistler... Hepsi yazıyor, uyarıyor. Yeni politikaların oluşması için öncelikle yeni fikirlerin tartışmaya açılmasında, farkındalık yaratılmasında yarar var.

yaratılmasında yarar var. Önceki gün Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) küçük bir sohbet toplantısı ile ortaya attığı manifesto da bu amaca hizmet ediyor. Vakfın Başkanı Faruk Eczacıbaşı,

“Bu çağın bittiğini ve paradigmanın değiştiğini görmemiz gerek. Hepimizin içinde bulunduğu bu sistem (küresel kapitalist sistem) değişimden korktuğu için kendini korumaya alıyor. Yönetişim sistemleri kendini savunmaya çekiyor ve kompleks yapılaşmaya yanıt vermeyi beceremiyor. Böylece bu kırılma ile yeniliğin arasındaki gerilimi daha da artırmış oluyoruz” diyor. Ve ekliyor: “Aklımıza gelen her türlü konu, hukuk, yönetişim, ulus devlet kavramı, eğitim sistemi hepsi yeni bir bakış açısı altında yeniden değerlendirilmeli.”

PEKİ TBV’NİN MANİFESTOSU NE?

  • Yeni paradigmanın hikâyesi sürdürülebilirlik olmalı: Teknoloji belirleyici ise gelin teknolojiyi tamamen sürdürülebilirlik üzerine inşa edelim.
  • Geçmişten miras kalan sorunlarla değil, geleceğin sorunlarıyla ilgilenmek. Geleceğe yönelik modeller üstünde çalışmak.
  • Gençlerin dilinden konuşabilmek, onlara geleceğe yönelik fırsatlara dair umut verebilmek. 
  • Veri toplamak, veriye dayanarak çalışmak ve bilimsel olmak.
  • Değişimi içselleştirmek ve uzun dönemli bakmak. Tehlikeleri fırsata çevirmek ve yaratıcı ekonomiyi desteklemek.
  • Sadece Türkiye için çalışmak değil, bu toprakların sorumlu beyinlerinin imzasını dünyaya atmak.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kırılma... Manifesto 1 Mart 2024
Seçimlere bir de böyle bakmak... 23 Şubat 2024
Yine maden... Yine aynı kafa... 16 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Bir annenin feryadı: Cezasızlık sendromu
Özdemir İnce
Özdemir İnce ‘Eğitimde mantık yok’
Ali Sirmen
Ali Sirmen Aslında biliyorlar
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen 100 yıllık ihanetin mirası
Olaylar Ve Görüşler
Olaylar ve Görüşler - Mustafa Özyürek
Olaylar Ve Görüşler
Demokrasinin sınıfsal niteliği - Kaan Eroğuz
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Kütahyalı, ÇYDD’ye para kazandıracak mı?
Özgen Acar
Özgen Acar ‘Eşcinsellik yasalaşıyor!’ (2)
Sertaç Eş
Sertaç Eş İşler iyi gitmiyor
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Kırılma... Manifesto
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Onlarınki de can!
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Tüp bebek ve politika
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu ‘Futbolsuzluk’
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs CHP nasıl toparlanır?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar üzerinden milyarlık vurgun!

Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar üzerinden milyarlık vurgun!
Beşiktaş’tan Galatasaray derbisi öncesi Halil Umut Meler açıklaması!

Beşiktaş’tan Galatasaray derbisi öncesi Halil Umut Meler açıklaması!
Facebook'un kurucusu Zuckerberg 'tek işe alım kuralını' açıkladı

Facebook'un kurucusu Zuckerberg 'tek işe alım kuralını' açıkladı
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
AKP adayına sahte diploma iddiası

AKP adayına sahte diploma iddiası
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den ‘reyting’ çıkışı: ‘Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den ‘reyting’ çıkışı: ‘Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum’
Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!

Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!