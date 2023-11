Ankara’da başkanlar başarılı

01 Aralık 2023 Cuma

Yerel seçimlere dört ay kaldı. CHP’de genel başkan düzeyinde yaşanan değişim heyecan getirmiş durumda. Adana, Tarsus, Mersin bölgesinde iki gün geçirince tabanı ve aday adaylarını yokladık. Çok sayıda CHP’li belediye başkanlığı istiyor, hazırlanıyor. Bir rekabetin yaşanacağı kesin...

Biz Ankara’nın mevcut başkanlarını geçmiş dönemleriyle değerlendirmek istedik. CHP’nin Ankara’da dört belediyesi var: Büyükşehir, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ...

Büyükşehirden başlayalım. Mansur Yavaş, başkentte büyük kitlelerin rahatlamasını sağladı. Bu rahatlama sağ veya sol seçmen ayrımı yapılmaksızın düşünülmeli. Her yeni seçilen başkan enkaz devraldığını söyler genellikle. Ancak Ankara’daki enkaz kadar büyüğü pek azdır. Yavaş’ın önceliği insanlar arasında eşitliği sağlamak oldu. “Ben Ankaralının belediye başkanıyım” tavrından hiç ödün vermedi. Vitrine oynamadı, görevine odaklandı. İşbirliği yapmak isteyen her ilçe belediye başkanıyla ayrım yapmaksızın ilgilendi. Aslında yılların birikmiş sorunları bu kadar kısa sürede giderilemez. Örneğin kamu kaynaklarının çöp edildiği bir Ankapark halen hayalet gibi duruyor kentin orta yerinde. Ankara’nın özüne, kültüre, sanata dönebilmesi için bir dönemin yetmesi zor. Yavaş, toplumun her kesimine belediye hizmetlerini götürdü. Kırsal kesime inanılmaz destekler verdi. İnternet desteğinden gıda desteğine kadar... Şimdi AKP, aylardır Yavaş’ı yenebilmek için aday arayışını sürdürüyor. Anketler, değerlendirmeler yapılıyor. Yavaş’ın uygulamalarının bir görünen bir de görünmeyen yüzü, etkisi var. Yavaş’a rakip olmayı düşünenlerin iyi düşünmesi gerek.

YENİMAHALLE’NİN MÜHRÜ

Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi’ni, AKP’nin en başarılı olduğu söylenen dönemde, bizzat iktidar partisinden aldı. Yenimahalleli “Fethi ağabey” diye hitap eder. İlçede parti örgütleri açıktan söylemese de kayıt dışı konuşmalarda, “Fethi Yaşar aday olduğu sürece kazanır” görüşünü dile getirir. Bunun geçmişte örnekleri de var. Çok yazılıp çizildi. Yenimahalle’nin CHP’den alınması için ilçenin sınırları değiştirildi. Son seçimde karşısına en güçlü aday diye Veysel Tiryaki çıkarıldı. Tiryaki’nin başarılı olabilmek için büyük kaynaklar harcadığı sokaklardan görüldü. Ancak büyük iddia büyük hüsranla sonuçlandı. Bu sefer merak edilen tek konu, Yaşar’ın karşısına kimin çıkacağı.

HER SEÇİMDE OYUNU ARTIRDI

Çankaya CHP açısından belediyenin kazanılması sorunsuz ilçelerden birisi. Alper Taşdelen’in öne çıkan özelliği ise girdiği her seçimden oyunu artırarak çıkması. İlçede zaten CHP oyları tartışmasız önde. Ancak Taşdelen ilk adaylığında bir dönem önceki seçimde alınan oyu artırdı. Sonraki seçimde bir daha artırdı. Seçim sonuçlarına bakınca Taşdelen’in kişisel oyu da ortaya çıkıyor. Şöyle ki 14 Mayıs seçimlerinde CHP ve İYİ Parti’nin oylarının, yani Millet İttifakı’nın toplamı yüzde 70.71 oldu. Taşdelen ise son seçimde Çankaya’dan yüzde 73.4 oy almıştı. Yakından izlediğimiz için biliyoruz, Taşdelen bu farkı sağ oylardan alıyor. Çünkü ilçe tarihinde daha önce olmadığı kadar belediye CHP’ye oy vermeyen bölgelere yönelmiş durumda. Örneğin yoksul mahallelerin okullarında çocuklara öğlenleri yemek veriliyor. Taşdelen’in bir çabası da Çankaya’da Atatürk’ün adını yaşatmak yönünde oldu. Atatürk’ün AOÇ’sinin yok edildiği dönemde, ilçe belediyesi ölçeğini de aşan Bademlidere’de “İkinci AOÇ” olarak adlandırılan kent ormanını açtı.

Ankara’nın küçük ilçesi Elmadağ’da Adem Barış Aşkın beş yılını tamamladı. Elmadağ’ın şansı büyükşehir belediyesi ile birlikte aynı partinin belediyeyi yönetmesi oldu. İlçe, kendi ölçüleri üzerinde yatırım ve ilgi gördü bu dönem.

Ankara’da gösterdikleri başarılar, oy oranlarına yansıyan belediye başkanları var. Önümüzdeki seçimlerde ise partinin hedefi büyük. Doğru aday ve partideki değişim heyecanıyla Etimesgut ve Mamak ilçelerinin alınması büyük olasılık.