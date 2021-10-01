CHP’de neler oluyor?

01 Ekim 2021 Cuma

Görünürde seçim yok ama beklenmedik bir hareketlilik var. Muhalefetteki hiçbir parti gelecek seçimin erken mi yoksa zamanında mı yapılacağı sorusunun yanıtını merak etmiyor. Liderler artık Ankara’da daha az kalır oldu. Ana muhalefet CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir haftada Türkiye’yi doğudan batıya geziyor. TBMM’nin kapalı olması da bir fırsata dönüştürülmüş durumda.

CHP’deki hareketliliğin altyapısını anlamak için partinin genel merkezine kısa bir ziyaret yeterli oldu. Planlamalar ve saha çalışmaları için karargâh kurulmuş. Yapılacak etkinlikler, geziler için önceden masa başında ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. Milletvekillerinin yaz aylarında bölgelere yaptıkları ziyaretlerin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu için bir planlama yapılmış. Ziyaret edilecek bölgeler, iller ve temas kurulacak, partinin politikalarının anlatılacağı toplum kesimleri ve sektör temsilcileri üzerinde önceden çalışmalar yapılıyor, bazı ön temaslar gerçekleştiriliyor. Öncelikli hedef CHP’ye oy vermeyenler ve partinin politikalarına karşı önyargılı kesimler. Özellikle iktidarın yarattığı algının kırılması gerekiyor. Bunun için de yine karargâhta kapsamlı çalışmalar, araştırmalar yapılmış. Ortaya konulan tespitler üzerine politikalar geliştirilmiş ve şu anda bunlar uygulama aşamasında.

Örneğin Kılıçdaroğlu CHP’nin az oy aldığı bir bölgeyi mi ziyaret edecek, yukarıda sıraladığımız hazırlıklar tamamlanıyor. Bir ekip önden temasların yürütüleceği bölgeye gidiyor, zemini hazırlıyor ve genel başkanı bekliyor. Aynı ekip tüm etkinliklerin ardından durum değerlendirmesi yapıyor, etkiyi ve sonuçları raporlaştırıyor. Anladığımız, CHP sistematik çalışıyor.

2020’nin yaz sonunda Sivas’tan Erzincan, Erzurum ve Ardahan’a kadar bir haftalık gezi yapmıştık. Siyasete ilgi azdı, muhalefetin durumu pek parlak değildi. Tam 13 ay sonra durum farklı, ciddi saha çalışması yapılıyor. Muhalefetin lideri CHP, tempoyu kararlılıkla sürdürmeli...

19 yıldır AKP’nin baskın olduğu ülke siyaseti nihayet farklı bir noktaya gelmiş durumda. İktidar fiyat artışlarını kontrol edemiyor. Birisi batmış olan iki firma sahibi durumunu anlatıyor. Önce batık olan: Benim firma ölü. 600 bin TL vergi borcum var. Devlet de rahat ben de. Çünkü ikimiz de bu borcun ödenemeyeceğini biliyoruz.

Diğeri şöyle konuşuyor: Benim firma şu an canlı. Hiç beklemediğim bir anda 250 bin TL vergi cezası geldi. Devletin canhıraş paraya ihtiyacı olduğu çok belli. Ödeme yapamazsam firmam ölecek, ben de rahat olanlar kervanına katılacağım.

Siyasetten, ekonomiden, sokaktan gelen tepkiler ilk kez benzerlik taşıyor. Sanki iktidar gitmeye, muhalefet de göndermeye hazır gibi...