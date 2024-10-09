Avrupa ne getirir?

09 Ekim 2024 Çarşamba

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin formatını değiştirdi. Bunun temel amacını daha fazla takım, daha fazla büyük maç ve daha dengeli bir rekabet olarak açıklıyor olsa da değişikliğin özü iki temel nedene dayanıyor. Büyük kulüplere daha fazla para vererek olası bir yeni Süper Lig gelişiminin önünü kesmek. Daha fazla para kazanmak. Yenilenen format bize daha fazla maç izleme şansı sunuyor olmakla birlikte, her karşılaşma daha fazla reklam, sponsorluk geliri, içerik tüketmek anlamına geliyor.

UEFA, değişen formatla yayın havuz gelirlerini artırdığı için yerel yayıncı kuruluşların önemli bir bölümü değişti. Ülkemizde de UEFA turnuvaları yayın hakkı Acun Ilıcalı’nın Exxen’inden TRT’ye geçti. TRT’nin UEFA’ya ne kadar ödeme yaptığı resmi olarak açıklanamasa da tutarın 100 milyon Avro civarında olduğu tahmin ediliyor. Ilıcalı, UEFA maçları yayın bedeli olarak 30 milyon Avro civarı para ödediğini duyurmuştu.

Yeni formatta liglerdeki takım sayısının fazlalaşmasıyla UEFA gelirlerini en az yüzde 33 artırmayı hedefliyordu. Ne var ki son açıklanan bütçeye göre gelirler 5 milyar Avro hedefinin altında 4.4 milyar Avro olarak yeniden revize edildi. Bu bile, geçen sezonki gelirin yüzde 22’lik artışı anlamına geliyor. Artış büyük kulüpleri ne kadar tatmin edecek göreceğiz. Görüşüm; kupalarda kulüplere dağıtılan gelirlerdeki dengesizliğin azalmayacağı gibi çevre liglerin toplam gelirden aldıkları pay daha da düşmeye devam edecek. UEFA, son ana kadar birçok takım için heyecanın devam edecek olması fikrini gündeme getirerek, hem çevre liglere bir ümit pompalayıp hem de merkez liglere daha fazla para aktararak onları Süper Lig oluşumundan uzak tutmak istiyor.

Bu sezon UEFA; Şampiyonlar Ligi’nde 2 milyar 437 milyon Avro, Avrupa Ligi’nde 564 milyon 618 bin 77 Avro, Konferans Ligi’nde 285 milyon 294 bin 680 Avro olmak üzere toplam 3 milyar 286 milyon 912 bin 767 Avro para ödülü dağıtacak.

Avrupa Ligi’nde (AL) galibiyete 450 bin; Konferans Ligi’nde (KL) 400 bin Avro ödenecek. Ligi ilk 8’de bitiren kulüpler AL’de 600 bin, KL’de 400 bin Avro alacak. Son 16’ya kalan takımlar AL’de 1 milyon 750 bin; KL’de 800 bin Avro kazanacak. Çeyrek finale yükselenler AL’de 2.5 milyon; KL’de 1.3 milyon Avro başarı primi alacak. Yarı finale çıkanlar AL’de 4.2 milyon; KL’de 2.5 milyon Avro kazanacak. Final oynayan kulüpler AL’de 7 milyon; KL’de 4 milyon Avro ödüle ulaşacak. Şampiyonlar AL’de 6 milyon, KL’de 3 milyon Avro’yu kasasına koyacak. Avrupa Ligi’nde şampiyon takım tüm maçlarını kazandığında ulaşacağı toplam kazancı medya değer bonusuyla birlikte 43.3 milyon Avro; Konferans Ligi’nde 21.6 milyon Avro olacak. Bu tutar Şampiyonlar Ligi’nde 156.9 milyon Avro’ya ulaşmakta. Buradan da çıkan sonuç takımlarımızın Şampiyonlar Ligi’nde neden olmaları gerektiğini somut şekilde ortaya koymakta.