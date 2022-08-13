Havuz gelirleri düşüyor!

13 Ağustos 2022 Cumartesi

Son 9 sezonda kulüplere toplam 14.6 milyar TL havuz geliri dağıtıldı. 2014-15 sezonunda kulüplere dağıtılan toplam tutar 756 milyon TL iken, bu tutar 2022-23’te 2.2 milyar TL’ye ulaşacak. Süper Lig’de 2014-15 ile 2022-23 sezonları arasında kulüplere dağıtılan havuz gelirleri TL bazında yüzde 190.98 artmış görünmesine karşın dolar bazında yüzde 52.72 azaldı. Havuz gelirlerinin yüzde 37’si katılımcı payı olarak tüm kulüplere eşit ödeniyor. Sportif performansa bağlı olarak kulüplere ödenen tutarın toplam gelir içindeki payı ise yüzde 46. İlk altıya verilen sıralama ödülü toplam gelirin yüzde 6’lık kısmını oluştururken kalan yüzde 11’lik bölüm ise Süper Lig’de daha önce şampiyonluğa ulaşmış takımlara aktarılıyor. Her sezon başlangıcı öncesi federasyon oynanacak sezona ilişkin havuz dağıtım tutarlarını ilan ediyor ve bu tutar kulüplere sezon içinde kademeli olarak ödeniyor. Bir diğer önemli konuysa, Süper Lig havuz gelirlerinde döviz bazında ödenen tutarın Süper Lig’in 2000’li yıllarına geri dönmüş olması. Yani Süper Lig havuz gelirlerinde 23 yıl öncesinin gerisine düşmüş durumda.

2 MİLYAR TL KAYIP

Süper Lig’in havuz gelirleri son 9 yıldır düşüşte. Bu gelir azalışında üç temel faktörün rol oynadığını görüyoruz. Bunlar; yayıncı kuruluşun yayın gelirlerinde indirime gitmesi, ekonomik olumsuzluklar nedeniyle kurlardaki artış, yüksek enflasyon. Makro ekonomik olumsuzluklar nedeniyle zarar ettiğini ifade eden yayıncı kuruluş 2019’da yıllık havuz gelirlerinde 90 milyon dolara yaklaşan bir indirime gitmişti. 2020 Mart’ta da pandeminin başlamasıyla yayıncı kuruluş yine ekonomik ve finansal olumsuzlukları bahane ederek yayın bedellerinin TL olarak ödenmesi konusunda diretmiş, dolar/TL kuru 5. kez sabitlenerek 1 ABD Doları karşılığı TL’nin değeri 7.96 olarak belirlenmişti.

Ödemelerde gecikmeler nedeniyle 2020’de Süper Lig’de maçlar başlamasına rağmen yayıncı kuruluş belirsizliği oluşmuştu. Kulüpler çaresizlikten ve “sahipsizlikten” yayıncı kuruluşun bu talebine uymak zorunda kalmışlardı. Bunun sonucunda Süper Lig ekipleri yabancı para bazındaki ödemelerin TL’ye döndürülmesi sonrası kurlarda yaşanılan yüksek artışlar kulüplerin gelirlerinde 2 milyar TL’ye ulaşan kayıplara neden olmuştu.