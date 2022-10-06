Para basan lig

06 Ekim 2022 Perşembe

Her hafta sonu yüzün üzerinde ülkede, 700 milyona yakın insanın izlediği, seyir zevki yüksek, dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi para basmaya devam ediyor. Premier Lig sahadaki oyun kalitesiyle birlikte ulaştığı marka değeri, kazandığı sportif başarısıyla da diğer liglere ve tüm rakiplerine büyük fark atıyor. Premier Lig’deki kulüplerin yayın gelirleri adeta dudak uçuklatıyor. Premier Lig yönetiminin düzenlediği rapora göre, 2021-22 sezonunda 20 kulübün yayın gelirleri toplamı 2.5 milyar sterlini geçiyor.

AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

Premier Lig yıllık 5.5 milyar Avro’luk geliriyle Avrupa futbolunun ekonomik ve finansal olarak lideri konumunda. Premier Lig’e en yakın rakip 3 milyar Avro’luk geliriyle Alman Bundesliga. 2022-23 sezonu sonrası Premier Lig’in gelirlerinin 7.1 milyar Avro’ya ulaşması bekleniyor. Premier Lig’in 2021-22’deki yayın gelirlerinin yüzde 53’ü yurt içinden oluşurken, yüzde 47’lik kısmı yurt dışından geliyor.

M. CITY, SÜPER LİG’DEN DAHA FAZLA KAZANIYOR!

İngiltere’de ligin zirvesinde 153 milyon sterlinlik geliriyle son şampiyon Manchester City bulunuyor. Türk Lirası ile kıyasladığımızda 3.2 milyar TL’ye karşılık gelen Manchester City’nin 2021-22 yayın gelirleri, aynı dönem Süper Lig’in 20 kulübe dağıttığı 2.3 milyar TL’nin üzerinde görünüyor. 2. sırada 151 milyon sterlinlik geliriyle Liverpool yer alırken, Tottenham da 146 milyon sterlinle en çok kazanan üçüncü kulüp.