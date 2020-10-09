Rantın çelik dişlileri aralıksız çalışıyor...

09 Ekim 2020 Cuma

Ege’nin cennet güzelliğine beton döküp, şifalı havasını zehirlemek isteyenler durmuyor. Arkalarında memleketi şirket gibi yönetenlerin gücü var...

Muğla’da son olarak 32 saha, jeotermal enerji santralı için katliama açıldı.

Turizmin gözbebeği alanlar; Bodrum Mazı, Türkbükü, Dalyan, Datça ve Marmaris...

Tarihi Bafa da yağmadan payını alacak... Öyle topraklar ki elinizle kazsanız binlerce yıllık geçmişe dokunuyorsunuz...

Değerli Dostum, CHP’nin Doğa Haklarından sorumlu Genel Başkan yardımcısı gazeteci kökenli Ali Öztunç ile konuşuyorum... Adım adım Ege’yi dolaşıyor. “Dünyanın hiçbir ülkesi tarımda ve turizmde büyük potansiyeli olan cennetine böylesine kıyamaz” diyor.

Ege’nin sadece tek bir ilçesi; Kuşadası, Fethiye, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Datça, Milas, Didim, Menderes, Seferihisar, Foça, Dikili, Ayvalık... Saymakla bitmez, her biri milyonlarca turisti tek başına çekecek güzelliğe, özelliğe sahip...

Bodrum’da yakın zamanda 1 milyon 100 bin metrekare alan imara açıldı. Havuzcu müteahhitlerin gözü bu alanda planlanan milyar dolarlık rantta.

Duyduğum kadarı ile kimin nereyi alacağı belli olmuş bile...

Ali Öztunç, Bodrum’un beton dökülmemiş son kıyılarından birine bakarken söylüyor, “Burası 3. derece sit alanı. İmara açtılar, simdi Katarlılara satıp sonra kendileri alacaklar. Erdoğan’ın ikinci Kısıklı Villalarını buraya yapmasına engel olacağız...”

Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Mürsel Alban... “Yerel yönetimlerin ihalelerden haberleri yok” diyorlar. Alban, jeotermal alanların daha sonra turizm vasfına çevrilip rant sağlanacağını söylüyor. Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu iktidarın yerel yönetimleri yok sayarak plan yapmasını eleştiriyor. “Betonlaşmanın nedeni AKP iktidarıdır” diyor...

Caretta carettaların yuvalarının olduğu alanda bile rant projesi planlayan bir iktidar var.

Elindeki değerin farkında olmayan... Dünyanın gıpta ile baktığı, doğanın en cömert hali ile Türkiye’ye sunduğu güzelliğe faça atan, kezzap döken bir sorunlu ruh hali...

Egeli, rantın dişlilerini sökecektir... Yağmaya, talana dur demek, bu gökkubbe altında nefes alan her yurttaşın boynunun borcudur...