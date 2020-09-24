Eğitim sistemi niye düzelmez?

24 Eylül 2020 Perşembe

AKP iktidarının en başarısız olduğu konu eğitim. 18 yıldır eğitim, yap boz tahtasına döndü, devlet okullarında çocuklar iyi eğitilemiyor, veliler boğazından kesip özel okula yolluyor. Müfredat değişti, felsefe, müzik, resim gibi derslere, sanata, kültüre yer yok, varsa yoksa din dersi! Anadolu liseleri azalırken gençler istemedikleri halde imam hatip okullarına yönlendiriliyor. Köyde kasabada açılmasına izin verilen özel üniversitelerin tek derdi öğrencinin parasının esnafı, kasabalıyı kalkındırması. Buralarda ne bilim yapılır ne iş öğrenilir! Zaten üniversite mezunları arasındaki işsizlik yüzde 30’ları buldu. Birkaç üniversitenin birkaç bölümü dışında eğitim yapmak, boşuna zaman ve para kaybı. AKP iktidarı bilmiyor mu eğitimi yoluna koymayı? Bilir de yapmaz! Neden? Bir üniversite rektörü bile çıktı bize okumuş insan lazım değil, diyebildi! Çünkü eğitimli insandan oy alamaz, alamıyor! Her seçimden sonra bunu yazıyorum diye beni elitist olmakla suçluyorlar ama ben sadece istatistiklerdeki gerçeği yazıyorum, benim şahsi fikrim değil, gerçek bu. Eğitimli insan yanlışları görüyor, eleştiriyor, körü körüne itaat etmiyor! Sadece yağmadan pay alacaksa iktidara yanaşıyor. AKP de bunu bildiğinden var olan üyelerine yenilerini katmak için üye kampanyası açtı, promosyon bile yapıyor! Gariban, belki işe sokarlar, yardım parası bağlarlar diye üye oluyor. İş liyakate değil, AKP’liye, büfeler bile! Karaköy’de ve Üsküdar’da 2 bin lira kirayla büfe mi olur?

AKP’li eğitimliyi küçümser

AKP böyle yapa yapa kendi insan tipini yarattı; bakınız Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu! “Stanford’dan doktoram var, ben internetçi çocuk değilim” diyen İYİ Partili Belediye Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız’ı aşağılamasını sürdürürkenki sırıtışını gördünüz, o gülüşüyle neye benzediğini de! Bu insan tipinin temel özellikleri, okumuşu, kadını, genci küçümsemesi, her tepesi attığında şiddet uygulamaya kalkması, bir tür primat olmasıdır. Bakınız, gece otobüse bisikletiyle binen kadına saldıran otobüs şoförü! Sırf gece sokakta diye, belki de içki içmiş, moda deyimle alkol almış bir kadına, ben sarhoş taşımam diye bağırıp saldıracak kadar kendinden emin! Bunların okumuşu Burhan Kuzu! Güya anayasa profesörü ama suçluyu korur, esrar kaçakçısını mahkemeden kaçırmaya çalışır, bugün öyle, yarın böyle üfürür. Okumamışını milletvekili yaparlar, namı diğer Yeliz, eski şoförü, görevi TBMM’de kavga çıktı mı dövüşmek!

EBA çöker tabii

Pandemiyle birlikte eğitim sistemi tamamen çöktü. EBA dedikleri, internet üzerinden sözde eğitim, yoksulla varsılı hepten ayırdı: Reisi dinleyip 3-4 çocuk yapmış gariban aile, hadi buyur, EBA’dan ders yaptır çocuğuna? Evde internet bile yok. TV bir tane. Hangi birinin dersini açacaksın? Ne tablet var ne bilgisayar ne akıllı telefon, internet olsa ne yazar; internetin hızı, Bulgaristan’dakinden bile düşük. İnterneti bırakın, elektriği bile sıkıntılı; “Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim” diye ağlıyor çocuklar! Uzaktan değil, YOK eğitim!

Okuyan, hangi ülkeye kapağı atarım diye aranıyor. Burada kalıp harcanayım mı, bisiklete biniyorum, sokakta geziyorum, bira içtim diye dayak mı yiyeyim, işsiz mi kalayım, hak yok, hukuk yok, diyor kendi partisine oy vermiş gençler bile!

Eğitimin çöktüğü, sağlıkçıların şiddete maruz kalıp özlük haklarını bile alamadığı, hukukun Kaf Dağı’nın arkasında olduğu, okumuş diplomatın monşer diye sistem dışı bırakılıp yerine tarikatçının, rüşvetçinin atandığı sistemde koşun 18 yıllık iktidar partisine üye olun, dışarıda kalan daha da beter olacak çünkü!