Edebiyat dünyamız yeni bir ödüle kavuştu: Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülleri. İlki de bugün saat 19.00’da YKM Kültür Merkezi’nde sahiplerine veriliyor.

Ödül, Cumhuriyet edebiyatının Birinci Yeni dönemi ustalarından şair, yazar, öğretmen Sabahattin Kudret Aksal’ın (1920 - 1993) adını yaşatmak için ailesi tarafından kuruldu.

Şiir, öykü, oyun, deneme, çeviri alanlarında 1944’ten 1993’e kadar tam 50 yıl yapıtlar ortaya koyan Aksal, edebiyata şiirle adım attı, öyküler, denemeler kaleme aldı, şiir ve oyun yazarlığında yoğunlaştı.

Şiirleri, Toplu Şiirler (1988, 1995), denemeleri Denemeler, Konuşmalar (YKY, 1998), öyküleri ise Gazoz Ağacı ve diğer öyküler (YKY, 2005), adlarıyla yeniden topluca yayımlandı. Ayrıca, ilk kez Saatler (2013) adıyla seçme öyküler, Ne Tuhaf (2015) adıyla seçme şiirleri, Yazılar, Yanıtlar (haz. Arif Yılmaz, 2018) adıyla da yazıları ve söyleşi yanıtları, basıldı.

Kahvede Şenlik Var

Sabahattin Kudret Aksal, liselerdeki öğretmenlikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda öğretmenlik ve İBB Şehir Tiyatrosu’nda müdürlük, Akademi’de hocalık yaptı. Oyunları Devlet Tiyatroları’nda ve Şehir Tiyatroları’nda sahnelendi. Türk tiyatrosunda da önemli bir yere sahip olan Aksal, 1948’den başlayarak özellikle Evin Üstündeki Bulut, Şakacı, Tersine Dönen Şemsiye ve Kahvede Şenlik Var adlı oyunları oynandı, sonuncusu günümüzde de Şehir Tiyatroları’nda oynanıyor.

Seçiciler Kurulu

Eray Canberk’in başkanlığında Egemen Berköz, Abdülkadir Budak, Adil İzci, Turgay Kantürk, Gonca Özmen, Selçuk Bütün’den oluşan seçici kurul, bu yıl şiire ayrılan ödülü “kurduğu şiir yapısı, dil ve söyleyiş yalınlığı, poetik duruşu, düşünsel derinliği, doğaya ve doğal olana özel dikkati; bu değerlerin yanı sıra kuşağı içindeki konumu ve şiirimizi uluslararası düzeyde temsil becerisi”yle, Giderken Öpmeseydin Keşke yapıtı nedeniyle Gökçenur Ç.’ye verdi. Ayrıca Aksal’ın yapıtlarını, dergi ve gazetelerdeki yazı ve söyleşilerini derleyen Dr. Arif Yılmaz’ı da Seçici Kurul Özel Ödülü’ne değer buldu.

Gökçenur Ç.

Ödül verilen Giderken Öpmeseydin Keşke, Gökçenur Ç.’nin altıncı şiir kitabı. Paul Auster, Wallace Stevens, Ursula Le Guin, Katerina Illiopoulou, Igor Isakovski, Ivan Hristov, Claudiu Komartin, Milan Dobricic, Anat Zecharia’dan yaptığı çevirilerle de tanınan Gökçenur Ç. ise 1971’de İstanbul’da doğdu. Çocukluğu babasının görevi nedeniyle birçok Anadolu kentinde geçti. İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. İlk şiiri 1992’de İblis dergisinde çıktı. Daha sonra Atika, Başka, E Edebiyat, Edebiyat ve Eleştiri, Çevrimdışı İstanbul, İblis, İnsan, Mavi Liman, Özgür Edebiyat, Poetik’us, Sözcükler, Şiir’lik, Şiir Oku, Uç, Üç Nokta, Yasak Meyve, Yeni Biçem adlı dergilerde yapıtlarını yayımladı. Pek çok şiir örgütlenmesinin içinde etkin rol üstlendi. Her Kitabın El Kitabı ile 2006 Arkadaş Z. Özger İlk Kitap Ödülü’nü aldı.

Gökçenur Ç. Giderken Öpmeseydin Keşke’de Ahmet Çelebi gözünden doğayı, yeryüzünü, gökyüzünü, insanı, toplumu anlatıyor. Çok severek bir solukta okudum. Sesli de sessiz de okudum. Dizeler kısa, insanın iç gerçeğini yansıtıyor, şiirselliğini ise düzyazı gibi olan sessizliğinden alıyor.

Sabahattin Kudret Aksal Şiir Ödülü, Gökçenur Ç. ile iyi bir başlangıç yaptı bence. Kazananları kutlarım, ödülün edebiyatımıza nice katkılar sağlamasını dilerim.

(NOT: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, suçluların, azmettirenlerin cezalandırmasını diliyor, Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyorum.)