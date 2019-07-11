Geçen hafta bu yaz, herkes için “Okuma yazı” olsun demiştim. Benimkisi okumaya mevsimlik edim olarak bakmak değildi. Bir dilekti. Çünkü eğitimin temel öğesi okumak, “beşikten mezara değin” sürer.

Eğitim deyince ölümünün 26. yıldönümünde “Sınıf”ın öğretmeni Rıfat Ilgaz gelmeli akla ve Hababam Sınıfı. Asım Bezirci deyince de eleştiri, nesnellik, üretkenlik...

Şair Mustafa Köz yönetimindeki TYS’de Sınıfın Kardeşleri: Rıfat Ilgaz, Asım Bezirci başlığı altında geçen yıl sempozyum ve panellerle anmıştık onları. TYS’nin şimdiki Genel Başkanı Adnan Özyalçıner’in kitabına verdiği adla Edebiyatımızın Kırk Ayaklı Karıncası Asım Bezirci’yi (Evrensel Yay.) 2 Temmuz’da Madımak yangınında yitirmiştik. Nasıl aklımızdan çıkar ki! Katledilen 33 kişi içindeydi. Bu dayanılmaz acıya katlanamayan Rıfat Ilgaz da 7 Temmuz’da İstanbul’da yaşama veda etmişti!

Bu yüzden 1993’ten beri her temmuz, herkesin içini yakan bir ay oldu. İçi en çok yananlarsa, bu katliamda ölenlerin en yakınlarıydı. Katliamda babası, şair, yazar, öğretmen Metin Altıok’u yitiren Zeynep Altıok Akatlı, Cumhuriyet’te (2 Temmuz) yayımlanan “Benim temmuzum” başlıklı yazısında yıllardır yaşadıklarını, dinmeyen acılarını anlattı. Aynı sayfada “Bir damla gözyaşı...” başlıklı yazısıyla aynı temmuzu yaşayan babası, doktor, şair Behçet Aysan’ı yitiren Eren Aysan da geçen yılların sönmeyen acılarını dile getirdi. Hepimiz sarsıldık.

Adalet yoksa gelecek de yok

Özetle toplum yıllardır huzuru, hak, hukuk ve adaleti özlüyor. Bunun için milyonlar dünyanın en uzun toplumsal yürüyüşünü yaparak tarihe not düştü, iktidarı uyardı, umut oldu.

İÜ Hukuk Fakültesi’nin ilk kadın dekanı, ilk kadın adalet bakanı, ÇYDD Genel Başkanı, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Adalet Yoksa Gelecek de Yok ( İş Kültür Yay.) adlı “Aysel Çelikel kitabı”nda, çok haklı olarak şu saptamayı yapıyor: “Ülkemizde hukukun ve yargının içine düştüğü yürekleri dağlayan durum önceliğimiz olmalı.” Kitabın yazarı Berat Günçıkan, Çelikel’in başarılarını, günümüzde eğitim ve hukuk alanındaki pek çok soruna getirdiği çözümleri, anlatıyor. Anlayana...

Çelikel, “Her neslin özgürlükler için mücadele vermesi gerektiğini, özgürlüklerin bir kere elde edildikten sonra devamlı korunmaya ihtiyacı olduğunu” vurguluyor.

Cide Rıfat Ilgaz festivali

Bugün (11 Temmuz) “Sınıf”ın yazarı Rıfat Ilgaz için “Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali” başlıyor, 13 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Rıfat Ilgaz’ın doğduğu yer olan Kastamonu Cide’de yapılan bu festival, halkın yazarına sahip çıktığının, özgürlük, demokrasi için ödenen bedellerin boşa gitmediğinin en güzel göstergesi değil mi?

Asım Bezirci’nin yazdığı Rıfat Ilgaz (Çınar Yay.) kitabına sunu yazan Ferit Öngören ise Rıfat Ilgaz’ı, “öğretmenliği elinden alınmış bir öğretmen” ama onun yine de bir sınıfı var, diye tanımlıyordu. “İlkokuldan üniversiteye 15 sınıf var, ama bir de Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı var” diyordu. Onu “Mizah şövalyesi” olarak adlandırıyor ve “püfür püfür hapishane koktuğu”nu yazıyordu.

Asım Bezirci’yi de; “kültürümüzün ağır işçisi” Asım Bezirci, “eleştirimize bir altyapı döşüyor.” Onun dört defter dolusu şiiriyle, gizli bir şair, yaşının altmış iki, kitaplarının altmış üç olduğunu, kitaplarını üst üste koyunca, boyunu geçtiğini esprilerle anlatıyordu.

Aydınlığa, demokrasiye kavuşmak ne yazık ki bazen yanarak, hapislerde yatarak, direnerek elde ediliyor. Korumalıyız.

Tanımaktan onur duyduğum Rıfat Ilgaz ve Asım Bezirci’yi bu iki mangal yürekli, değerli yazarımızı, sevenleri teşekkürle, saygıyla selamlıyorum.