Gençlerbirliği'nden Diego Angelo açıklaması

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:29

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Angelo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl takım kaptanlarımızdan olan Diego Angelo ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Diego'ya emekleri ve ayrılırken göstermiş olduğu fedakarlıklar için teşekkür ediyoruz." denildi.