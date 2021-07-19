Gençlerbirliği'nden Diego Angelo açıklaması

Gençlerbirliği, takım kaptanlarından Diego Angelo'nun kulüpten ayrıldığını duyurdu.

AA
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:29
Gençlerbirliği'nden Diego Angelo açıklaması
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TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Angelo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl takım kaptanlarımızdan olan Diego Angelo ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Diego'ya emekleri ve ayrılırken göstermiş olduğu fedakarlıklar için teşekkür ediyoruz." denildi.


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