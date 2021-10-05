Antalyaspor, teknik direktör olarak Nuri Şahin'i resmen açıkladı

05 Ekim 2021 Salı, 20:14

Antalyaspor yaptığı resmi açıklama ile takımın başına Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olarak göreve geldiğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

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Yönetim kurulumuz ile futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.



Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/izmsSCmawG — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) October 5, 2021







