Antalyaspor, teknik direktör olarak Nuri Şahin'i resmen açıkladı

Antalyaspor yaptığı resmi açıklama ile takımın başına Nuri Şahin'in geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 20:14
Antalyaspor, teknik direktör olarak Nuri Şahin'i resmen açıkladı
Abone Ol google-news

Antalyaspor yaptığı resmi açıklama ile takımın başına Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olarak göreve geldiğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler