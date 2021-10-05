Antalyaspor, teknik direktör olarak Nuri Şahin'i resmen açıkladı
Antalyaspor yaptığı resmi açıklama ile takımın başına Nuri Şahin'in geldiğini açıkladı.
Antalyaspor yaptığı resmi açıklama ile takımın başına Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olarak göreve geldiğini açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.
?? BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) October 5, 2021
Yönetim kurulumuz ile futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/izmsSCmawG
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