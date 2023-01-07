Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferi zora girdi!
Ozan Tufan transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile görüşen Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın adı son günlerde sık sık Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılıyordu. Tufan'ın siyah-beyazlılara transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ozan Tufan
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferi, Hull City’nin yüksek bonservis isteği sebebiyle zora girdi. Habere göre Beşiktaş yönetimi 6-8 numara oynayan yabancı futbolcu alternatiflerine yöneldi.
Bu sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi ile çıktığı 23 maçta 4 gol attı.
Ceyhun Kazancı
CEYHUN KAZANCI: GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan’ı Bursaspor’dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş’in futbol aklı, Beşiktaş’ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.
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