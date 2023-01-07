Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferi zora girdi!

Yayınlanma: 07.01.2023 - 15:16

Güncelleme: 07.01.2023 - 15:16

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın adı son günlerde sık sık Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılıyordu. Tufan'ın siyah-beyazlılara transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ozan Tufan

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferi, Hull City’nin yüksek bonservis isteği sebebiyle zora girdi. Habere göre Beşiktaş yönetimi 6-8 numara oynayan yabancı futbolcu alternatiflerine yöneldi.

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi ile çıktığı 23 maçta 4 gol attı.

Ceyhun Kazancı

CEYHUN KAZANCI: GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan’ı Bursaspor’dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş’in futbol aklı, Beşiktaş’ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.



