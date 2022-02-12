Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek mi? Babası açıkladı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 08:53

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz'ın ismi yeniden Beşiktaş ile anılmaya başlandı. Babası Fikret Yılmaz, oğlunun Süper Lig'e dönüşüne açık kapı bıraktı ve "Türkiye’de bir takımda 200 gol barajını aşarak, futbolu bırakmak istiyor" dedi.

"BENCE BU SEZON DA İYİ OYNUYOR"

Radyospor'a açıklamalar yapan Fikret Yılmaz, “Burak bence bu sezon da iyi oynuyor. Ama takım olarak iyi gitmiyorlar. Teknik direktör değişikliği, kulübün iyi oyuncuları satıp, yatırıma gitmesi gibi nedenlerden dolayı işler istedikleri gibi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile eşleştiler. Chelsea mutlak favori değil. Lille sıradan bir takım değil ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynuyorlar” açıklamasını yaptı.

"BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ"

Burak Yılmaz’ın sezon sonunda Beşiktaş’a dönme ihtimali için ise babası, “Olabilir, her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum. Ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. İnşallah olur. Bizi aşan bir mesele" ifadelerini kullandı.

Fikret Yılmaz, oğlunun gelecek planlamasıyla ilgili olarak, "Türk liginde 200 golü geçmesini, sonra futbol kariyerini noktalamasını isterim. Burak futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adam olarak kalacaktır. Kesinlikle planımız bu. Yapacağı iş futbol adamlığıdır. Bunu yapabilecek becerisi vardır. Avrupa’da geçen sezon yaptığını tüm zamanlarda yapan yok” şeklinde konuştu.