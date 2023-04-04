Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekip Panathinaikos ile görüştüğü iddialarını yalanladı.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 20:58
Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos ile görüştüğüne yönelik iddiaları yalanladı.

Deneyimli başantrenör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunan basınında yer alan Panathinaikos Kulübü ile görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Ergin Ataman

İDDİALARI YALANLADI

Önümüzdeki sezon için planlamaları THY EuroLeague maçları bittikten sonra yapacağını belirten Ataman, "Panathinaikos Kulübü ile herhangi bir yüz yüze görüşmem olmadı. Şu an tek düşüncem 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağımız derbi maçı, EuroLeague'deki diğer müsabakalar ve Anadolu Efes ile bir kez daha Türkiye Ligi şampiyonluğu. Perşembe akşamı her 2 takım için de çok önemli bir maç oynanacak. Derbiyi kazanıp play-off şansımızı son haftaya taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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