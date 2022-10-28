Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Ekim 2022 Cuma, 09:51

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karagümrük - Galatasaray maçını beIN Sports naklen yayımlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Karagümrük'te cezalı Ozdoev'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ve Kazım Kazım maç kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Demir de maç kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Lawrence, Jimmy, Ozdoev, Kouassi, Borini, Kerim Frei

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

GALATASARAY'IN SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

17. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 16 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 10 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, rakibinin sahasında 17 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.