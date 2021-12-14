Kaptanlığı alınan Aubameyang kadro dışı kaldı

14 Aralık 2021 Salı, 15:00

Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlığının alındığını duyurdu.

Londra ekibinden yapılan açıklamada 32 yaşındaki yıldızın disiplinsiz tavırları gerekçe gösterildi.

Gabonlu futbolcu, Premier Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Çarşamba günü oynanacak West Ham United maçı için kadro dışı bırakıldı.

Aubameyang bu sezon Arsenal formasıyla görev yaptığı 15 maçta 7 gol ve 2 asist üretti.