Kaptanlığı alınan Aubameyang kadro dışı kaldı
Arsenal'da Pierre-Emerick Aubameyang kaptanlığı elinden alındı. Başarılı futbolcu, bu sezon Arsenal ile toplamda 15 maça çıkıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi
Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlığının alındığını duyurdu.
Londra ekibinden yapılan açıklamada 32 yaşındaki yıldızın disiplinsiz tavırları gerekçe gösterildi.
Gabonlu futbolcu, Premier Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Çarşamba günü oynanacak West Ham United maçı için kadro dışı bırakıldı.
Aubameyang bu sezon Arsenal formasıyla görev yaptığı 15 maçta 7 gol ve 2 asist üretti.
Video Haberler
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Olunca öğrenirsiniz
- Azra'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı