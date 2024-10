Mehmet Cibara'dan dikkat çeken açıklama: 'Bizde parayı veren düdüğü çalar anlayışı yok'

Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:56

Güncelleme: 08.10.2024 - 13:56

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Radyospor'da Özgür Sancar'a önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Cibara'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kadın voleybol takımımız çok uzun bir aranın ardından Vakıfbank'ı set vermeden yendi. Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Haftasonu bir fire haricinde gayet iyi sonuçlarla geçti, mutluyuz. Kadın voleybol takıma adına çok yoğun bir sezon olacak, arka arkaya maçlar var. Erkek basketbol takımı Ankara'da sadece puan kaybetmedik. İki önemli oyuncumuz sakatlandı. Ama biz sahaya çıkanlarla en iyisini yapacağız."

"DOPİNG, ŞİKEDEN UZAK..."

"Alanyaspor'la oynadığımız maçta son bölümde enteresan pozisyonlar oldu. Herkes şampiyonluğa oynuyor. Senelerdir ulaşamadıkları şampiyonluğa ulaşmak için verdikleri çabaları saha dışında da sürdürüyorlar. Biz sahada kazandık. Lider olarak haftaya girdik, lider olarak çıktık. Senelerdir aynı şeyi söylüyorum. Biz şampiyon olmak için her şeyin mübah olduğu bir anlayışta değiliz. Biz çıkarız oynarız. Şiddetten, dopingden, şikeden uzak, sahada fair-play içerisinde mücadelemizi veririz. Her spor dalında böyle.... Bizde parayı veren düdüğü çalar anlayışı yok. İstediğimi atar, istediğimi çıkartırım, her şeyi yaparım diyen bir anlayış olamaz. Bununla ilgili basın sözcümüz de açıklama yaptı. Taraftarımız gerçeği net biçimde görüyor ve sahada kazanamayanlar, saha dışı hesaplar yapıyor diyor. Biz de yönetim kurulu olarak aynı düşünceyi paylaşıyoruz"

MALİ GENEL KURUL AÇIKLAMASI

"Aldığımız mali performans ortada. Büyük bir kar elde ettik (2023-2024 sezonu) Malî açıdan kimsenin söyleyecek bir şeyi yok. Sportif açıdan, çok iyi bir şekilde bitirdik. Malî genel kurulda yönetim olarak çekineceğimiz bir şey yok. Genel kurulun iradesine güveniyoruz. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma hedefine gelince başkanımız taklip ediyor. Çarşamba günü olağan aylık divan kurulu toplantısı var."

TARAFTARA MESAJ

"Cumartesi günü bir gerçeği gördük. Galatasaray taraftarı futbolu da basketbolu da voleybolu da sonuna kadar destekliyor ve oyuncularına destek oluyor. Onlara bir kez daha teşekkür ederim"