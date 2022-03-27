Rus Tenisçi Vera Zvonareva 'savaşa hayır' yazılı şapkasıyla maça çıktı
Eski dünya 2 numarası Rus tenisçi Vera Zvonareva, katıldığı Miami Açık turnuvasındaki maça üzerinde "savaşa hayır" yazılı şapkasıyla çıktı.
Rus tenisçi Vera Zvonareva, katıldığı Miami Açık turnuvasının üçüncü turundaki maça, üzerinde 'savaşa hayır' yazılı şapkasıyla çıktı.
ABD'nin Florida kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar üçüncü tur maçına tarafsız sporcu olarak katılan eski dünya 2 numarası 37 yaşındaki Zvonareva, ABD'li Danielle Collins'e 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
Vera Zvonareva, aldığı yenilgiye rağmen Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı protesto eden şapkasıyla taraftarlardan alkış aldı.
Daha önce Rus tenisçi Andrey Rublev ile Belaruslu Victoria Azarenka da katıldıkları turnuvalarda savaşı protesto eden açıklamalarda bulunmuştu.
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