Adnan Dinçer
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MHK ve hakemler

22 Mart 2023 Çarşamba

TFF içinde kaderi etkileyen tek kurul MHK’dir. Yeniliklerin getirisi çalınan düdüklerin yorumunu onlar yapar. Yeni kurallar daha net aktarılsa da tartışma bitmez. Bitmeyecektir! Kimse “Yoğurdum ekşi” demez. Yenilen ve yenen daima tartışmanın tarafı olur! Artık hakemlerin işi çok zor. Geçmişte MHK başkanı öyle kolay değişmezdi. Ama şimdi olay çok farklılaştı. Çok canının yandığını belirtip sesini duyurmak isteyenler MHK’yi ve hakemi çok eleştiriyor. Bu geçmişte de böyleydi. Son olarak dünyaca ünlü bir teknik direktör oyundan atıldı. Hiçbir teknik adam böyle bir olayı yaşamak istemez. Ama yavaşlatılmış görüntülere bakınca bazı haklılık payı olsa da geri dönülmez. Hakem kararı uygulanır. 

Değişim artık her an mümkün. Maçın uzatma bölümü, kazanılan ve kaçan penaltı sayısı, kural gereği kafaya yapılan darbelerin getirdiği avantajı kullanmak isteyen “artist” futbolcuların oyunu durdurma çokluğu gibi... Oyuncu, futbolun gereği mücadele ve çarpışmayı; ayağına, vücuduna yapılan müdahaleyi kafasına taşıyor ve hakemler bunu görmüyor. Kıvranıyor ve istediği faulü alıyor. Artık kala kala futbol ve hakemler kaldı elimizde eleştirilecek. Kimse kusura bakmasın! Ama iyi ki futbol var diyoruz.

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