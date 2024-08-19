Adnan Dinçer
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Müthiş ilk yarı

19 Ağustos 2024 Pazartesi

Beşiktaş öyle bir ilk 45 dakika oynadı ki herkes büyük keyif aldı. Daha 1. dakikada gol yiyen Siyah-Beyazlılar, Immobile’nin ayağından ağları sarsıp 2-1 üstünlük kurdu. İtalyan forvet tam bir usta işi golcü. Ceza sahası içinde kaçırma ihtimali çok düşük. Semih ve Rashica’nın asistlerini de unutmayalım. Van Bronckhorst, takımına çok etkili bir ön alan baskısı yaptırdı. Beşiktaş’ın geçen haftaya oranla fizik gücünün çok arttığını söyleyebilirim. 

Siyah-Beyazlılar bu tempoyu her maç sürdürürse durdurulması zor bir takım olur. Ancak ikinci yarının başında biraz fazla geriye çekilince Antalyaspor kısa sürede 2-2’yi buldu. Kartal bence savunmaya daha iyi çalışmalı. Çünkü arkaya atılan toplar hep tehlike oluşturuyor. Rafa Silva, Beşiktaş’ın bu sezon en önemli oyun aklı. 

Hücumun her alanında olan, takımını atağa kaldıran, tüm bunlara ek gol de atan müthiş bir tecrübe... Yeni transfer Emirhan’ı stoper olmasına rağmen mecburen oynadığı sol bekte de beğendim. Al Musrati ve Gedson bitmeyen bir enerjiye sahip... Alex’li Antalyaspor futbol oynamaya çalışıyor, iyi bir kadroları var. İlerleyen haftalarda daha kaliteli hale gelirler.


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