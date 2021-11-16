Kuvayı Milliye’nin Yazarı ve Görsel Yayıncısı Atilla Oral’ı Yitirdik

16 Kasım 2021 Salı

Milli Mücadele tarihine çok önemli kitaplarla katkılarda bulunmuş, Kuvayı Milliyeci bir yazar olan Atilla Oral’ı yitirdik.

Milli Mücadele tarihi sadece kitaplar ve makalelerle tam olarak anlaşılamaz. Atilla Oral, Milli Mücadele’yi çok ender fotoğraflarla görsel olarak ortaya koyan önemli bir arşivci ve yazardır.

Atilla Oral, Milli Mücadele’ye ait fotoğraf ve belgeleri toplamak için bir ömür ve bir servet harcamış bir arşivcidir. Atilla Oral’ın kitapları, Milli Mücadele’nin görsel olarak özümsenmesine yardımcı olmuştur. Örneğin,

- Yunan işgal birliğinin İzmir’e çıkışı,

- İngiliz, Fransız, İtalyan askerlerinin İstanbul’u işgal edişlerini gösteren fotoğraflar.

- İzmit’te bir Kuvayı Milliyeci’nin kurşuna dizilirken çekilmiş fotoğrafı.

Bunlar çok değerli görsel belgelerdir.

Atilla Oral, 1962 yılında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde doğdu. 93 Harbi sonrasında Karamürsel’de iskân edilen Saraybosna göçmeni bir aileye mensuptur.

İlk ve orta öğrenimini Kocaeli ili Hereke beldesinde, lise öğrenimini ise İzmit’te tamamladı. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu. Oral, evli ve iki çocuk babasıdır.

BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Oral, yaşamında mimarlık yerine Milli Mücadele kitapları yayımlamaya yoğunlaştı. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eski fotoğraf koleksiyonu yaptı. Kurucusu olduğu Demkar Yayınevi’nde yayıncılık faaliyetlerini sürdürdü. Osmanlı Devleti’nin son yılları, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Dönemi, Atatürk Devrimleri ile ilgili çeşitli konular üzerinde belgelere ve araştırmaya dayalı kitaplar yayınladı. Ayrıca, Türk ticaret ve sanayi tarihi ile ilgili araştırmaları çeşitli gazete ve dergilerde makale olarak yayımladı. Özgür Kocaeli gazetesinde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kitapları: Atatürk ve İktisadi Kalkınma (2006), Kuva-yı Milliye (2007), Üsküdar Faciası (2008), Atatürk ve Kocaeli (2009), Selim Sırrı Paşa (2010), Şakir Zümre (2012), Nuri Killigil (2016), Atatürk'ün Sansürlenen Mektubu (2012), Charles Harington (2013), İşgalden Kurtuluşa İstanbul (2013).

Derlediği kitaplar:

Kocaeli Tarih ve Rehberi, Rıfat Yüce ile (2007), Yörük Ali Efe, Şükrü Oğuz Alpkaya (2009), Kurtuluş savaşı anıları, Niyazi Yelkencioğlu ile (2010). Ayrıca, Kâzım Özalp (2011), Atatürk ve Hekimler, Prof. Dr. Metin Özata ile (2015).

Atilla Oral, Milli Mücadele’nin kitleler tarafından daha iyi anlaşılması için nadir fotoğraflardan oluşan kitaplarıyla Milli Mücadele kütüphanemize çok büyük hizmetler yapmıştır.

Oral, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü, Kocaeli Hereke’deki Körfez mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı. Kuvayı Milliyecilerin başı sağ olsun.