Aday seçimi!

14 Şubat 2024 Çarşamba

CHP -biraz gecikmeyle de olsa- belediye başkan adaylarını belirledi. Sevinen oldu, üzülen de! Öfkeyle istifa ettiğini açıklayanların sayısı artıyor. İş kopuş noktasında kalırsa sorun yok ancak başka partilerden adaylık süreci işlerse istenmeyen sonuçlar doğar.

Bu bağlamda “CHP doğru adaylarla mı seçime gidiyor?” konusu gündemde! Sorunun yanıtını 1 Nisan sabahı verebilir, adayların sağlamasını o tarihte yaparız. Ancak burada doğru aday konusundan çok aday belirleme yöntemi genel başkan Özgür Özel’in başını ağrıtıyor. Anımsayacak olursak; Özel göreve geldiği ilk günlerde önseçim dediği halde, süre yetersizliği nedeniyle “anket” yolu seçildi, sonra da büyükşehirlerin bir bölümü ve şehir büyüklüğündeki ilçelerde atamayla başkan adayları belirlendi. Ki önceki yıllarda da benzeri yöntemler uygulanıyordu. Evet, süreç sancılıdır ancak salt Özgür Özel suçlanamaz, 100 yıllık partinin kanayan yarasıdır aday belirleme yöntemi.

Peki, köklü partilerde adaylar nasıl belirlenmeli?

Bu soruyu CHP’nin önceki genel başkanlarından, gazetemizin yazarı Altan Öymen’e sordum. Önceki sohbetlerde, yerel seçimler öncesi kurultay yapılması konusunda çekinceleri vardı, aday belirleme konusunda ise “Önseçim en doğrusu, bazen istemediğiniz sonuçlar çıksa da” dedi. Genel başkanlığı döneminde sorunu görüp aday belirleme konusunda ciddi çalışmalar yapmış. Almanya’nın CHP’si olarak bilinen SDP’nin (Sosyal Demokrat Parti) aday belirleme yönteminden söz etti. SDP, tüm parti üyelerine birer karne veriyor, ardından bu belgeye adayların aldıkları eğitimler, saha deneyimleri, parti içi çalışmaları işleniyormuş. Sonrasında yeterlilik çizgisini aşanlar belli bir seçime tabi tutuluyormuş. Hollanda’nın sosyal demokrat partisi ise farklı bir yöntem uygulamış o yıllarda. Aday adayları büyük bir salonda, binlerce üyenin karşısına çıkıp kendilerini tanıtıyor ve ardından sorulan sorulara -en sertleri dahil- yanıt veriyorlarmış. Buradan çıkan sonuç da adayın belirlenmesinde etkili oluyormuş. Hatta Hollanda yöntemini anlatırken “Çok acımasız sorular da keyifli sorular da soruluyordu, izleyenler için de yararlıydı” ifadelerini kullandı Öymen.

Bu seçime yetişmedi ancak Özgür Özel ve “yeni” parti yönetimi eğer iç huzuru sağlamak istiyorsa, 31 Mart sonrası hemen tüzük değişikliği kongresine gitmeli ve Gordion’un düğümü gibi duran aday belirleme kaosunu çözmeli.

İMAMOĞLU-KURUM YARIŞI

AKP, bilinen klasik, yıllanmış bir siyasetçinin yerine İstanbul’da teknokrat bir ismi; eski çevre bakanı ve milletvekili Murat Kurum’u adaylaştırmıştı. Yaklaşık bir aydır 39 ilçeyi ziyaret ediyor Kurum, TOKi mağdurları ile dönem dönem sıkıntı yaşıyor, bazen dil sürçmeleriyle gündemde. Onun dışında 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun sonuç aldığı saha çalışmalarının bir benzerini uyguluyor. Gençlerle maç yapıyordu geçen akşam, sabah da çorba ikramında bulunup sohbet etmiş halkla. Peki kim şanslı? Açıkçası İmamoğlu seçim otobüsü ile henüz sahaya inmediği halde anketlere göre başa baş bir yarış var. DEM ve İYİ Parti’nin aday çıkarması İmamoğlu, YRP’nin adayı da Kurum için dezavantaj. Belirleyici faktör bu üç partinin adayının sahada ne ölçüde çalışacağı meselesi. Kampanya gücünü elinde bulunduran İmamoğlu’nun -daha fazla- gecikmeden ilçe gezilerine başlaması net 1-2 puan getirir. AKP kulislerinden sızan bilgiye göre Murat Kurum da son 20 gün mahalleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dolaşıp avantaj sağlamak istiyormuş. Elbette iki partinin İstanbul örgütlerinin (Sağ partiler teşkilat diyor) performansı da önemli. Çünkü yerel seçimde el sıkışmak ve çalınan kapılar oy tercihlerini etkiliyor. O yüzden CHP örgütü, parti içi kırgınlıkları bir yana bırakıp adaylarla birlikte 2017-2019-2023 seçimlerindeki coşkuyu yakalamak zorunda.

YİNE AYNI SORUN!

Sayıları, uyrukları ve hatta adresleri bir türlü bilinmeyen “ithal vatandaşlar” yerel seçimlerde yine potansiyel oy deposu. Geçenlerde Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi Ayhan Çakas, Fikirtepe’deki binlerce hayali yabancının varlığından söz etti. Çoğu lüks proje evlere kayıtlı olan bu kişilerin kimlik bilgileri var ama konutlarda oturan yok. Belki de seçim öncesi ortaya çıkacaklar! CHP ilçe başkanı Ali Narin nüfus müdürlüğüne itirazda bulunduklarını, bazı usulsüz seçmenleri listeden düşürdüklerini söyledi, ancak AKP’nin her türlü oyuna başvurabileceğine de dikkat çekti. Sırf bir mahallede bu kadar soru işareti varsa emin olun ki 39 ilçenin 964 mahallesinde on binlerce kayıtsız veya usulsüz seçmen 31 Mart’ta sandığa gidecektir. Atacakları oyun da “kurumsal” olacağını şimdiden söyleyebilirim.