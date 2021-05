Futbolda ırkçılık her yerde!

26 Mayıs 2021 Çarşamba

Futbolun baş belasıdır ırkçılık. FIFA, UEFA ve federasyonlar savaş açsa da, yeşil sahaların bilinçaltında hep öteki mahalle vardır. Tribündeki biri sahaya muz atar, öteki maymun fotoğrafı açıp akıl yoksunu, ahlak fakiri yollarla gönderme yaptığını zanneder. Kimi, ten rengine takıktır, kimi de etnik kökene. Irkçılık ister futbolda olsun, ister toplumsal yaşamın diğer katmanlarında, insanlık suçudur! Şimdi, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılımı, G.Saray’ın gittikçe garipleşen başkanlık seçimi, UEFA ve Şampiyonlar Ligi finaleri varken konu neden buraya geldi derseniz; şöyle bir açıklama yapmakta fayda var!

Mutlaka görmüşsünüzdür, “Bizim çocuklar” Fransa’da şampiyonluk yaşadı. Burak Yılmaz’ın 16 golü, Yusuf’un frikikleri, Zeki Çelik’in de asistleri, orta karar bir Fransız takımı olan Lille’i şampiyonluğa taşıdı. Özellikle son 5 hafta en kritik gollere imzasını koyan Burak, 3 Türk oyuncu içinde belki de en kreatif olanıydı. Bunu teknik direktörleri Galtier de itiraf ediyor, “Burak ilerleyen yaşına rağmen maksimum fayda sağlayan, kritik goller atan bir yıldız” diye. Yusuf Yazıcı ise yöneticilerinin belki de 30-40 milyon Avro bonservis biçtiği bir oyuncu. Durum böyleyken, Fransa’da yılın 11’i açıklandı, şampiyon belli olduktan sonra. Şampiyon Lille takımından lütfen 2 kişi almışlar, “bizim çocuklar”ın adı bile anılmamış. Varsa yoksa PSG. Kaleci Navas’tan, savunmada Marquinhos’a, Kimpembe’den Neymar’a, ondan Mbappe’ye, Paris 11’i yapmışlar sanki. Sanki Katarlı patronun takımı şampiyon oldu! 16 gollü Burak, tonla asist yapan Yusuf-Zeki Fransa’da değil, başka bir ülkede oynadı! Yazık! Fransızlar, dilim varmıyor ama ‘Türk düşmanlığı’, kimlik tabanlı ‘ırkçılık’ yapmıştır!

Şimdi filmi terse çeviriyorum, yılın 11’ini kafamda tasarlıyorum; örneğin Beşiktaş’tan Rosier, Ghezzal, Larin, Aboubakar girer mi 11’e girmez mi? Girer, çünkü vicdanı olan her futbol izleyicisi bu isimlere oy verir. Önceki yıllarda da vermişti de, Atiba’sı, Talisca’sı, Roberto Carlos’u, Snejder’i, Drogba’sı döktükleri alın terinin karşılığını almışlardı. Evet Burak-Yusuf-Zeki’nin hakkını yemiştir, özgürlükçü Fransa! L’Equipe ve yılın 11’inin mimarları bilmelidirler ki, bu sezon bizim Burak, Yusuf, Zeki ile 11’e ucundan girebilen Mandava ve Andre kendilerinden en az 10 kat pahalı Neymar’ı, Mbappe’yi ya da Kimpembe’yi sollamışlar, ama kendilerini kibir krallarına sevdirememişlerdir!

Gözler artık A Milli Futbol Takımız’da. Ligleri yeni biten Çağlar, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Merih’in de katılımı ile kadro şu an tam 30 kişiye çıktı. Şenol Güneş, UEFA’nın 26 kişilik kadrosu için bazı isimleri evde bırakacak. Zor bir seçim olacak. Çünkü şu an Güneş’in geniş kadrosunda, yerlerinin en iyileri, birkaç mevkide oynayabilen görev adamları, şampiyonluk yaşamış grup ve patlama yapmak isteyen gençler var. İlk 11’i saymıyorum bile. Şenol Güneş nasıl bir takım sürecek sahaya kestirmek inanın güç, çünkü şu an Şenol Hoca kafasında bile kuramamıştır bu ekibi.