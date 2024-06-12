Söğütözü’ndeki fors!

12 Haziran 2024 Çarşamba

18 yıllık aradan sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’yi ziyaret etti. Söğütözü’ndeki parti merkezine 2. kez geliyordu. Forslu bayrak asıldı binaya. Erdoğan araçtan inerken önünü ilikledi, Özgür Özel de ceketinin ön düğmeleri ilikli biçimde cumhurbaşkanını karşıladı. Elini ilk uzatan da ilk el sallayan da Erdoğan’dı. 1.5 saat görüştüler, uğurlamada yüzler gülüyordu. İletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı Burhanettin Bulut’a göre bu görüşme koalisyon girişimi olarak görülmemeli. “Yumrukları sıkarak değil, tokalaşarak siyaset yapıyoruz” dedi. Bir diğer başkan yardımcısı Gül Çiftçi de “Yumuşama değil normalleşme” ifadesini kullandı.

Peki, 12. kattaki başkanlık makamında ne konuşuldu? Anayasa değişikliği gündemde miydi? Öncelikle CHP lideri Özel’in, atanmayan öğretmenler, emekliler ve özellikle Rize’deki çay mitingindeki izlenimlerini merak ediyordu Erdoğan. Ekonomik kriz, adaletsizlik iklimi ve hapisteki aydınlar da masadaydı. Perde arkası önümüzdeki günlerde ortaya çıkar ancak ilk edinilen bilgiye göre CHP lideri Özel, Erdoğan’a emekliler ve emekçilerin temmuz ayı maaş artışlarındaki beklentilerini iletmiş. Erdoğan da popülizm konusunda uyarıda bulunmuş. Özel’in odasında bulunan ve Gezi eylemlerini anlatan tablo da Erdoğan’ın dikkatini çekmiştir eminim!

Ziyaretin gerçekleştiği dakikalarda Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medyadan, “Allah bana yeter” yazılı bir yakut yüzük ve dosyayla görüntü vermesi Özel-Erdoğan buluşması bağlamında mı değerledirilmeli, kestirilemiyor... Yine CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tahliyesi bu görüşme ile aynı saate mi denk getirildi onu da kestirmek güç.

AVRUPA LİDERİYİZ!

Türkiye Avrupa lideri; pek çok konuda olduğu gibi. Örneğin ithal peynirler tüm Avrupa ülkelerinden üç misli daha pahalı. Onlar eti 200 TL’ye alıyor, bizdeki fiyat 800 ile 1000 TL arasında. Kamboçya’da üretilen Amerikan malı spor ayakkabıların satış fiyatları Avrupa’nın iki mislinden fazla. Bayrampaşa’daki dükkân kirasının metrekaresi Berlin’in merkezindeki bir dükkânın metrekare kirasının üç misli.

Bu liderlikler can acıtıcı, ne var ki Türkiye’nin lider olduğu asıl konu ürkütücü. Evet, tutukevlerindeki nüfus sayısında Avrupa şampiyonuyuz. Şu an tam 348 bin kişi cezaevlerinde. İkinci sıradaki İngiltere’ye tam 250 binlik bir fark atmışız. Londra yönetiminin kayıtlarına göre tutuklu sayısı 72 bin, Fransa 71 binle üçüncü. Liste uzuyor. Bizi kıskanan 85-90 milyonluk nüfusuyla Almanya’daki suçlu sayısı 56 bin. Suç dağılımında uyuşturucu ilk sırada (yüzde 34.4), şiddet suçları, cinayet, hırsızlık diye liste uzuyor, terör suçlularının oranı yüzde 7. Geçenlerde eski devlet bakanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak bu raporu kamuoyuna duyurdu, “Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi 46 ülke arasındaki yüz kızartıcı rekorunu kırıyor” yorumuyla. Aslında bu rapor Batı’dan bakınca Türkiye’nin nasıl göründüğünün resmi.

ŞU VERGİ MESELESİ

Yazarımız Murat Ağırel, Yalıkavak Marina’da bir porsiyon balığı 10 bin, bir şişe içkiyi 85 bin liraya satan restoranların nasıl vergi vermediğini kanıtladı. Sadece Yalıkavak değil, ülkenin her yeri “arsız” işletmecilerle dolu. Örneğin Bodrum’da halka ait sahillere çöken işletmelerin vergi oyunu giriş ve kullanım şartlarında gizli. Çoğu artık TL ile bile muhatap değil, fiyatları direkt Avro üzerinden belirliyorlar. Mesela Lucca Beach, 100 Avro’dan kapı açıyor, Edition Otel’in sahil kullanım ücreti 130 Avro. Maça Kızı 6 bin 500 TL fiyat biçmiş 5-10 saat için. Ve çoğu işletme girişte size adisyon türü bir bilet veriyor. O paraların yüzde 10’unun bile vergiye dönüşmediğine emin olabilirsiniz. Kıt kanaat geçinen emeklinin kira geliri üzerinden vergi almaya çalışan Mehmet Şimşek’ten de bu işletmelere müfettiş yollamasını beklemeyin, onun gücü garibana yetiyor! Ayrıca yeri gelmişken ilçe belediye başkanları, fiyatlara karışamıyor biliyoruz ancak en azından şu sahil bandına çeşitli numaralarla çöken plajlara el atsınlar. Çeşme’de, Bodrum’da, Serik’te, Kemer’de birçok işletme kiraladıkları alanın sağını solunu kayıkla, beton bariyerle, çitle kapatmış halk geçmesin diye. Belediye yasasına göre suç olan bu eyleme dur derlerse emin olun, halktan tam not alırlar çünkü toplumun belediye başkanlarından beklentisi ayaklarına galoş takıp sahile inip pet şişe toplarken fotoğraf çektirmesi değil, hizmet etmesi.