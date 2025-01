Tek ayaklı bengi dönüş!

01 Ocak 2025 Çarşamba

Yeni yılın ilk saatlerindeyiz. Kimine göre “beyaz” bir sayfa bizi bekliyor. Kimi, geçmişin karanlığından geleceğin aydınlığına yürüyeceğimize inanıyor.

Peki, güncel zaman Türkiye’sinde yarına umutla bakılabilir mi bunca sıkıntı varken? Gerçekten yeni bir yıl mı, yoksa Nietzsche’nin “bengi dönüşü”ndeki gibi her şeyin tekrarlanacağı, aynı şeylerin yineleneceği bir zaman kesiti mi 2025?

Dün, yurtdışı çıkış pulu 500 TL’ydi, bugün 741 TL! Emlak, çevre temizlik, motorlu taşıtlar, özel iletişim vergileri de yüzde 44 artacak sabahın ilk ışıklarıyla. Tıpkı geçen yılki, ondan bir önceki yılki gibi zam sarmalının içinde debeleneceğiz. Anlaşılan o ki Türkiye’yi yönetenler Nietzsche’nin “bengi dönüşü”nü benimsemiş, ancak tek tarafıyla! Çünkü ünlü filozof, hayat boyu yaşadığımız her anın, her acının, her coşkunun, her hayal kırıklığının ve her umudun sonsuza dek tekrar tekrar yaşanacağını öne sürer. Oysa AKP iktidarı sayesinde Türkiye’de sadece hayal kırıklığıve adaletsizlik tekrarlanıyor. Tek ayaklı bir bengi dönüş bizimkisi!

EKONOMİYİ KİM YÖNETİYOR?

Geçen hafta, apar topar, 8-10 dakikalık bir “emrivaki” toplantıyla belirlendi 22 bin 104 TL’lik asgari ücret. İşçinin haberi, sendikanın onayı yoktu. Bakan Vedat Işıkhan, bilgisayarına elektronik postayla gönderilen metni okuyup duyurdu sefalet ücretini. Ertesi gün Merkez Bankası, para piyasasının tüm uyarılarına rağmen (nas sevdasına) 250 baz puan faiz indirimine gitti. Aralık ayının son kararlarıydı bunlar, ekonomi yönetimi adına. Oysa ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, kasım ayında yayımladığı Türkiye raporunda, AKP hükümetinin asgari ücrete yüzde 30 zam yapacağını ve Merkez Bankası’nın da faiz oranlarında kısmi bir düşüşe gideceğini duyurmuştu.

Dünyada parayı yöneten emperyalist güçler, Türk emekçisinin alacağı maaşı aylar öncesinden belirlemiş, birileri “Şam fatihi Erdoğan” naraları atarken. Bu arada kötü bir haber daha var Morgan Stanley’den: Rapora göre Türkiye’de elektrik, doğalgaz ve akaryakıta da yüzde 30 zam gelmek üzere. Belki yarın, belki yarından da yakın!

EMEKLİYE REFAH YOK!

Asgari ücretten sonra şimdi gözler emeklilerin alacağı maaş artışında. Cuma günü aralık enflasyonu belli olacak ve büyük olasılıkla memur emeklisi yüzde 12.6, işçi emeklisi yüzde 17 zam alacak TÜİK’in pembe yalanları sayesinde. “Emekliler yılı”nda refah payı lafta kaldı. Kimse Saray’dan 3-5 puanlık ulufe beklemesin! Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tek derdi, kendisine dikta edilen bütçedeki yamaları büyütmemek. O yüzden 2024’te çalışmak zorunda kalan 600 emekli iş kazasında ölmüş, emekli maaşı açlık sınırının altındaymış, emekli Ayşe teyze, Mehmet abi üç yıldır aynı ayakkabıyı giyiyormuş, kimseyi ilgilendirmeyecek yeni yılda da. Çünkü kimsesizler, gerçekten kimsesiz bu ülkede!

PKK KURŞUN SIKARKEN!

Kapanış cümlesini başta yazayım: “Teröristle demokrasi pazarlığı yapılamaz, elinde 40 bini aşkın masum vatan evladının kanı bulunan terörist başı Abdullah Öcalan’ın içinde olacağı hiçbir paradigma Türk toplumuna dayatılamaz.”

Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi Saray iktidarı, CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yıpratmak için, montaj videolar eşliğinde, “Kılıçdaroğlu gelirse mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak” demeçleri vermişken terörü bitirme bahanesiyle ortaya konan bu yeni açılım siyasi tarihin en keskin “U” dönüşüdür. Her açıdan tartışmaya açıktır, hatta olası erken seçimde oy devşirme yatırımıdır.

Kaldı ki daha dün bile güney sınırında Mehmetçiğe kurşun sıkan, füze atan PKK’nin sözde elebaşısının Türkiye’yi “hak ettiği yere taşımak” gibi bir misyonu olduğuna inanmak, gerçeklikten uzak, bir tür iz’an sorunudur! Türkiye Cumhuriyeti, 101 yıllık tarihinin hiçbir evresinde teröristlerin çabasına muhtaç kalmamıştır, kalmaz da! Ayrıca terörist başı Öcalan’ın, şimdiki PKK sözde kadrosu Duran Kalkan, Cemil Bayık ve Murat Karayılan üzerinde etkisi var mı? Kandil ve Kamışlı kadroları Apo’nun sözüyle mi hareket edecek? Yoksa doğacak boşlukta birileri Türkiye’yi kan gölüne mi çevirmek isteyecek? Bilinmez.

O yüzden bir zamanlar, “Cumhuriyetin ne hayrını gördüm?” diyen TBMM başkanvekillerinden Sırrı Süreyya Önder’in önderliğindeki bu ziyaret çok bilinmeyenli bir denklemdir, iyi incelenmelidir.

Dipnot: CHP’nin 7. genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği ilk günlerde (2010) Apo konusunda kırmızı çizgisini açıklamıştı sosyal medyadan: “PKK tümden silah bıraktığında çıkarılacak bir genel afta dahi Öcalan’ın müebbet hapis hali devam edecek.” Şimdiki genel başkan Özgür Özel de “şehit yakınlarının hassasiyeti” diyerek aynı çizgide olduğunu gösterdi! Umarım kamuoyu, kimin/kimlerin nerede durduğunun farkındadır!