Dayanışmada büyük buluşma...

21 Aralık 2020 Pazartesi

Son bir haftanın gazetelerini karıştırıyorum, Cumhuriyet’in sayfalarını... “Basın İlan Kurumu’nun belgeli haberleri nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi’ne uyguladığı resmi ilan kısıtlamasını kınıyoruz. Basın özgürlüğünü yok sayan kararı protesto ediyoruz. Haber alma özgürlüğümüz için Cumhuriyet’in yanındayız” sloganıyla tarihe geçen bir dayanışma sergileyen gazetemizin gerçek sahibi okurlarımız “Cumhuriyet’te buluştular..” Hadi bir haftalık sayfalarımız arasında, “dayanışma”da kısa bir yolculuğa çıkalım...

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14 Aralık: İstanbul Alman Lisesi 66-67 girişliler, S.G. Avusturya Lisesi 1972- 1973 Mezunları, ODTÜ Makina 1991 yılı mezunları, İzmir Aliağa Öğretmenlerinden Bir Grup, Galatasaray Lisesi 97. Dönem, Kepirtepe İlköğretmen Okulu 1974 Mezunlarından Bir Grup, 1970-1980 Dönemi Bir Grup Atlet...

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15 Aralık: İzmir Koleji (Bornova Anadolu Lisesi) ’71 Mezunları, Talas ve Tarsus Amerikan Koleji Mezunları, Ege Ecza 1976 Girişliler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 78 Mezunları, NDS 1973-1974 Mezunlarından Bir Grup, İTÜ İnşaat 62 Mezunu Cumhuriyet Okurları, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1986- 1987 Mezunları, Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1974 Mezunları, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Derneği (1986 -1990), Bir Grup Cam İşleme Çalışanı, Kepirtepe İlköğretmen Okulu 1972 Mezunlarından Bir Grup, Kara Harp Okulu 1973 Mezunları, İTÜ İnşaat Fakültesi 1986 Mezunu Bir Grup Arkadaş...

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16 Aralık: Bornova Anadolu Lisesi 1982 Mezunları, Galatasaray Lisesi 96. Dönem, ÇKDD Genel Merkez ve Göl Yolcuları, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi 83 Giriş ve/veya 89 Mezunlarından ‘Dayanışma Yaşatır Grubu’, Tarsus Amerikan Koleji 88 Mezunlarından Bir Grup Cumhuriyet Okuru, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1969 Girişliler, TODAİE-SİYO Mezunları, Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi 81 Mezunlarından Cumhuriyet Sevdalısı Bir Grup, Manisa Lisesi’nin (YATILI) 50 Yıllık Mezunları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları, Cumhuriyet’le Aydınlanan Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu 1970 Sınıf Arkadaşları, İTÜ Mak 68/69 Mezunlarından Bir Grup, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 83 Mezunu Bir Grup, Galatasaray Lisesi 114. Dönem...

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17 Aralık: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1980 Mezunları, İEL’den Bir Grup Emekli Kadın Öğretmenler, Kara Harp Okulu 1976 Mezunları, ODTÜ Kimya Mühendisliği 1978-1979 Mezunları, Bursa Erkek Lisesi 1970 Mezunu Bir Grup, Ege Tıp 99 Mezunları Özgür Gençler, Bursa Yabancı Diller Yüksekokulu 1976-77 Girişliler ve Öğretim Üyeleri, AAAL ’83 Mezunlarından Bir Grup, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984 Mezunları, ODTÜ Mimarlık 79- 80-81 Mezunları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 84 Mezunlarından Bir Grup...

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18 Aralık: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 78 Mezunlarından bir grup, Robert College (Lise) 65-66 Mezunlarından Bir Grup, ODTÜ Petrol Mühendisliği 1982-83-84 Mezunları, TED Ankara Koleji ’70 Mezunları, TED Ankara Koleji ’71 mezunları, TED Ankara Koleji ’69 Mezunları, A.D.M.M.A ’72 Girişli’ Mimarlar, ODTÜ İşletme 1987-88 Mezunları, Bornova Anadolu Lisesi Bir Grup BAL’84 Mezunu, Hava Harp Okulu 1974 Mezunu Bir Grup Emekli Subay, İTÜ Elektrik 89&90 Girişli 7 Prochkalar, ADD Küçükkuyu Şubesi, Ankara Tıp 88 Girişlilerden Bir Grup Cumhuriyet Okuru, Şişli Lisesi 1973 Mezunlarından Bir Grup...

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19 Aralık: Galatasaray Lisesi 106. Dönem, Galatasaray Lisesi 105. Dönem, Belçika-Limburg Bölgesi, TED Ankara Koleji ’64 Mezunları, DGSA Mimarlık Bölümü 1976 Girişlilerden Bir Grup, Diyarbakır Maarif Koleji 64 Girişliler, İTÜ Mimarlık Fakültesi 59-60 Girişli Bir Grup, AC172 Mezunları, Kabataş Erkek Lisesi 3 Fen G 1985 Mezunları, Kara Harp Okulu 1965 Mezunları, İTÜ Elektrik Fakültesi 1966 Girişlilerden Bir Grup, İ.Ü. İktisat Fakültesi Karınca 1968-72 Grubu, ODTÜ İnşaat Mühendisliği 84-85-86-87 Mezunu Bir Grup, Darüşşafaka 63-64 Mezunları, Saint Joseph Lisesi 100. Yıl Mezunlarından Bir Grup...

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20 Aralık: ODTÜ Mezunları Almanya, Deniz Harp Okulu 7000’ler Sevgibirliği Sınıfı 1967-1973, İ.Ü. Tıp Fakültesi 1964 Girişli Atatürkçü Doktor Kızlar, Bornova Anadolu Lisesi 1977 Mezunları, Bakırköy Ruh ve Sihir Hastalıkları Hastanesi Emekli ve Emekçileri, CHP’li İzmir Karşıyakalı avukatlar, DGSA 76 Mimarlık Girişliler Bebek Şehircilik Grubu, DEÜ Hukuk Fakültesi 1987 Girişli Hukukçular, Ankara Hukuk Fakültesi ’71 Mezunlarından Bir Grup, İTÜ Elektrik Fakültesi 1966 Girişlilerden Bir Grup, 1970’lerin Ankara Gençlik Korosu, ODTÜ Mezunları “Şerefli’den Vişnelik’e” WhatsApp grubu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1970 Girişliler, Demokrasi için TAC Mezunları, Robert Lisesi 69 Mezunları...

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Bir ayı bulan, kartopu gibi büyüyen “dayanışmayla” 2020’nin son günlerine yaklaşıyoruz. Covid-19 salgınıyla koca dünya sarsıcı bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yukarıda bir bölümünü yayımladığım okur dayanışmasının yarattığı büyük gücün, bu gücün üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Gazetemizin gerçek sahibi okurlarımızla dayanışmayı daha da büyüteceğiz. Muhabirlerimiz haberleriyle, yazarlarımız yorumlarıyla gerçekleri yazmayı sürdürecek!..

Özgen Acar’dan güzel haber...

Cumhuriyet’e adımımı attığım yıl -27 yıl olmuş- gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Özgen Acar’dı. Bir süredir değerli yazarımız, ağabeyim Özgen Acar’ın okurları soruyor: “Özgen Acar’ın yazılarını özledik, köşesi niye boş?” Hem sosyal medyadan hem de telefondan gelen bu sorulara -Özgen Ağabey’in affına sığınarak- yanıt vereyim. Türk basınının usta ismi Özgen Ağabeyimiz önemli bir ameliyat, uzun soluklu bir tedavi dönemi geçirdi. Son konuşmamızda “Yeni yılda evime döneceğim” diyen Özgen Ağabey, bizler de sizin bir an önce yazılarınızla yuvanız Cumhuriyet’e, köşenize dönmenizi bekliyoruz...