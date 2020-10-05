Gençler, bu sayfalar sizin...

05 Ekim 2020 Pazartesi

Bu hafta çarşamba günü gençlerimize, üniversitelilere büyük bir sürprizimiz var. Hani o kaba tabirle “onlar artık okumuyorlar, çizmiyorlar, yazmıyorlar... dijital dünyaya esir olmuşlar” denilen gençler, Cumhuriyet’in sayfalarında şiirleriyle, denemeleriyle, öyküleriyle okurlarımızla buluşuyorlar...

Evet... Bu hafta gazetemizin dört sayfasını gençlere, üniversitelilere ayırdık. Figen Atalay’ın editörlüğünde “Cumhuriyet Gençlik”i üniversiteli gençlerimizle birlikte hazırladık. İlk ayın konuğu İstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğrencileri oldu. Onlarla “Üniversite öğrencileri Covid-19 sürecinde ‘yeni normal’de üniversite hayatını nasıl görüyor” sorusunun yanıtını aradık. Kimisi “Hayattan kazandığım zaman” diyor kimisi de üniversite havasını soluyamamaktan yakınıyor. Öyle ya da böyle hepsi de uzaktan eğitime artık alışmış ve bu dönemi en az kayıpla geçirmenin çabası içinde...

4 sayfalık ekimizde “Genç Yazın” sayfası da yer alacak... Üniversite öğrencileri kısa öykü (en çok 4 bin vuruş), deneme (en çok 4 bin vuruş) ve şiirlerini (en çok bir daktilo sayfası tutan), ad, soyad, hangi üniversite ve fakültede okuduklarını belirterek [email protected] adresine gönderebilecekler. Gönderilen yapıtlar, Işık Kansu’nun eşgüdümünde, Özcan Karabulut (öykü), Ferruh Tunç (şiir) ve Öner Yağcı’dan (deneme) oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar gençlik ekinin “Genç Yazın” başlıklı sayfasında yayımlanacak. Sizlerle, okurlarımızla hem heyecanımızı hem de çarşamba günü yayımlanacak seçkiden bir şiiri bugünden paylaşmak istiyorum...

Kadın olmak

Zor iş arkadaş,

Bu memlekette adım atmak.

Gökyüzünde seyirlik vakti

Bir dem soluklanmak, denize karşı.

Meşakkatlidir epey; yorar, sıkar, usandırır.





Daha mühimi kadın olmak.

Çok zor arkadaş, çok güç.

Kimi gelir kahkahana sorar hesabı

Biri gelir etek boyuna çeker,

Hiç bilmediği namusunu.

Ama illa gelir birileri.

Laf etmeye öte beri.





Dilan Bardakçı,

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Siyaset Kulisi’ne ilgi

Eylül ayında politika sayfalarımızda başlattığımız “Siyaset Kulisi” köşesi büyük ilgi görüyor. İktidar, muhalefet ayırt etmeden siyaset gündeminde konuşulan ama gözden kaçan ayrıntıları, yazılamayanları bu köşede okurlarımızla buluşturuyoruz. “Siyaset Kulisi”ne olan ilginin önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inanıyorum. [email protected] adresine iletilerinizi gönderebilirsiniz...