‘Çok’ ile ‘hiç yok’

19 Nisan 2025 Cumartesi

İlk düdük çalar çalmaz, Bodrum FK’nin yarı sahasına adeta “çöküyor” Galatasaray. Maç boyunca da çıkmıyor…

Ablukaya alınan Bodrum FK’de ise Portekizli kaleci Diogo Sousa hariç herkes kaderine razı. Zaten skorun Galatasaray lehine kopup gitmesini engelleyen de onun bu “süper kahraman” direnişi. Yoksa alınan skor, Galatasaray’ın futbolunu yansıtmıyor. 14’ü isabetli 35 şuttan sadece 2 tanesi (29-Torreira ve 81-Sanchez) ağlara kavuşuyor. Galatasaray, bir tarafın “alabildiğine çok” diğer tarafın ise “hiç yok” olduğu haftanın açılış maçından üç puanı rahat alıp hafta sonuna keyifli başlıyor.